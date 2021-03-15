Ще рано відмовлятися: що кажуть про AstraZeneca у "Слузі народу"

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що відмовлятися від вакцини Covishield (AstraZeneca) ще рано. За його словами, в Україні вакцинували проти коронавірусу не достатню кількість людей.

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Під час брифінгу Корнієнко заявив, що в інших країнах відмовляються від вакцини AstraZeneca тому, що вони вже отримали свої результати вакцинації.

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Ті країни, які почали відмовлятися від вакцини AstraZeneca, у них точно ширше процес пройшов, щоб отримати якісь результати у себе всередині. Якщо у нас поки немає достатньої кількості випадків вакцинації, то відмовлятися, мені здається, рано,

– заявив він.

Корнієнко також пояснив, що в першу чергу імунізувати проти коронавірусу варто ті групи, які мають широкий контакт з населенням, зокрема, медичних працівників, соцпрацівників і правоохоронців.

А тоді будемо робити далекосяжні висновки. Я думаю, що питання вакцинації важливий, враховуючи, що у нас починається поки поступове збільшення випадків коронавірусу,

– додав Корнієнко.

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