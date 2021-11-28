Тепер іще й Велика Британія, Німеччина та Італія підтвердили про перші випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон. Заражені прибули з Південної Африки.
До теми Новий африканський штам коронавірусу Омікрон уже в Чехії
Наразі вони перебувають на самоізоляції. Поки тривають подальші тестування та відстеження контактів.
Країни закривають кордони
Цей штам недуги спонукав кілька країн ввести обмеження. Євросоюз припинив авіасполучення з Південною Африкою. Деякі країни запровадили нові локдауни для стримування поширення COVID-19.
Крім цього, держсекретар Великої Британії з питань охорони здоров'я та соціальної допомоги Саджид Джавід закликав своїх громадян отримати бустерне щеплення, якщо у них є на це право. А також самоізолюватись, якщо повернулись з низки країн.
Ситуація швидко розвивається, і ми вживаємо рішучих заходів для захисту здоров'я населення. Ми також додаємо Малаві, Мозамбік, Замбію та Анголу до червоного списку подорожей, який діє від 4:00 неділі, 28 листопада,
– зазначив він Джавід.
Що відомо про новий штам Омікрон
- Варіант Омікрон вперше виявили в Південній Африці минулого тижня. За словами вчених, він має велику кількість мутацій.
- Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) висловила занепокоєння через цей варіант вірусу. В організації також повідомили, що деякі гени нового штаму може не виявляти ПЛР-тест і це значно ускладнює дослідження.
До теми Має надзвичайну кількість мутацій: що наразі відомо про новий штам коронавірусу
- Раніше про перші можливі випадки нового мутованого COVID-штаму Омікрон повідомили у Чехії. В країні чекають на остаточні результати аналізів.
- Також повідомлялося про випадки захворювання у мандрівників у Бельгії, Ізраїлі та Гонконгу.