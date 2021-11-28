Ще у трьох країнах Європи виявили випадки нового штаму Омікрон: що відомо

Світом шириться новий штам коронавірусу Омікрон. Його вже виявили у декількох країнах Європи.

Тепер іще й Велика Британія, Німеччина та Італія підтвердили про перші випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон. Заражені прибули з Південної Африки.

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Наразі вони перебувають на самоізоляції. Поки тривають подальші тестування та відстеження контактів.

Країни закривають кордони

Цей штам недуги спонукав кілька країн ввести обмеження. Євросоюз припинив авіасполучення з Південною Африкою. Деякі країни запровадили нові локдауни для стримування поширення COVID-19.

Крім цього, держсекретар Великої Британії з питань охорони здоров'я та соціальної допомоги Саджид Джавід закликав своїх громадян отримати бустерне щеплення, якщо у них є на це право. А також самоізолюватись, якщо повернулись з низки країн.

Ситуація швидко розвивається, і ми вживаємо рішучих заходів для захисту здоров'я населення. Ми також додаємо Малаві, Мозамбік, Замбію та Анголу до червоного списку подорожей, який діє від 4:00 неділі, 28 листопада,

– зазначив він Джавід.

Що відомо про новий штам Омікрон

Варіант Омікрон вперше виявили в Південній Африці минулого тижня. За словами вчених, він має велику кількість мутацій.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) висловила занепокоєння через цей варіант вірусу. В організації також повідомили, що деякі гени нового штаму може не виявляти ПЛР-тест і це значно ускладнює дослідження.

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