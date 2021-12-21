Дослідники на чолі з доктором Сільвією Мезей з відділення біомедицини Базельського університету та професором Йенсом Крістофом Тюрпом з Університетського центру стоматологічної медицини Базеля (UZB) описали структуру "нового" жувального м'яза.

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Жувальний м'яз є найвідомішим серед м'язів щелепи. Якщо ви покладете пальці на задню частину щік і стиснете зуби, то відчуєте, як напружуються м'язи. Підручники з анатомії зазвичай описують жувальний апарат, який складається з однієї поверхневої та однієї глибокої частини.

Дослідники з Базельського університету виявили, що є ще один окремий м'яз, ще глибший. Він прикріплений до м'язової (або "короноїдної" частини) відростка нижньої щелепи й проходить від задньої частини вилиці.

Вчені пропонують дати цьому шару назву Musculus masseter pars coronidea – короноїдна частина жувального м'яза.

Як помітили ще один м'яз

Анатомічне дослідження було засноване на докладному вивченні фіксованої формаліном мускулатури щелепи, комп'ютерних томографічних скануваннях та аналізі пофарбованих зрізів тканин померлих людей, які пожертвували свої тіла науці. На додачу до цього, вчені проводили МРТ живим людям.

Цей глибокий відділ жувального м'яза чітко відрізняється від двох інших шарів з погляду на його функції,

– йдеться в дослідженні.

Науковці припускають, що цей шар бере участь у стабілізації нижньої щелепи. Також здається, що це єдина частина жувального апарату, яка може тягнути нижню щелепу назад, тобто до вуха.

Це підозрювали й інші дослідники

Аналіз досліджень з історичної анатомії та підручників показує, що структура жувального м'яза вже викликала питання у минулому: