Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що відповідне рішення щодо вакцини ВООЗ ухвалила 1 червня 2021 року.

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ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac

Схвалення ВООЗ вакцини CoronaVac дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації, всім хто пройшов повний курс щеплення,

– заявив очільник МОЗ.

Віктор Ляшко також розповів, що Україна закупила 1 913 000 доз вакцини CoronaVac. Наразі нею щеплюють:

осіб старших 65 років;

маломобільні групи населення та осіб, які доглядають за маломобільними;

спортсменів;

працівників освіти, які були залучені до проведення ЗНО;

представників Збройних сил України, МВС;

працівників підприємств критичної інфраструктури;

також тих, хто записаний на вакцинацію через портал або застосунок "Дія".

Зверніть увагу! За минулу добу, 31 травня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 13 937 людей. З них – 10 232 вакцинованих отримали першу дозу вакцини, натомість ще 3 705 людей вже закінчили імунізацію, отримавши другу дозу вакцини.

Коротко про вакцинацію в Україні