Щеплені вакциною Sinovac українці отримають міжнародний сертифікат вакцинації

Всесвітня організація охорони здоров'я визнала, що вакцина CoronaVac виробництва Sinovac Biotech відповідає міжнародним стандартам безпечності, ефективності та якості. Тепер щеплені нею українці зможуть отримати міжнародний сертифікат вакцинації.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що відповідне рішення щодо вакцини ВООЗ ухвалила 1 червня 2021 року.

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ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac

Схвалення ВООЗ вакцини CoronaVac дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації, всім хто пройшов повний курс щеплення,

– заявив очільник МОЗ.

Віктор Ляшко також розповів, що Україна закупила 1 913 000 доз вакцини CoronaVac. Наразі нею щеплюють:

осіб старших 65 років;

маломобільні групи населення та осіб, які доглядають за маломобільними;

спортсменів;

працівників освіти, які були залучені до проведення ЗНО;

представників Збройних сил України, МВС;

працівників підприємств критичної інфраструктури;

також тих, хто записаний на вакцинацію через портал або застосунок "Дія".

10 232 вакцинованих отримали першу дозу вакцини, натомість ще 3 705 людей вже закінчили імунізацію, отримавши другу дозу вакцини.

Коротко про вакцинацію в Україні

Вакцинація в Україні стартувала 25 лютого 2021 року. Її поділили на 5 етапів.

Загалом з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щеплення отримали 1 032 038 людей. З них першу дозу – 1 032 036 людей. Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози препарату 129 482 мешканці країни.

Варто згадати, що з 1 липня 2021 року Україна збирається запустити паспорти вакцинації. Їхнє запровадження планують синхронізувати з відповідними процесами в ЄС.