Щепленим проти COVID-19 у США дозволили спілкуватися без дистанції й масок

Якщо людина вакцинувалася проти коронавірусу повністю (тобто, отримала два необхідні уколи), то може спілкуватися з іншими так само вакцинованими громадянами без масок і дотримання соціальної дистанції. Такі зміни запровадили у США.

Про це розповіли в американському CDC (Центр контролю та профілактики захворювань). Та при цьому наголосили: на вулиці маски носити доведеться – безвідносно до того, щеплена людина чи не щеплена.

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Щепленим американцям тепер можна перебувати в одному приміщенні без масок, також вони можуть не дотримуватися соціальної дистанції.

Ба більше, вакциновані можуть навіть не турбуватися про маску у приміщеннях, де є люди, які ще не отримали щеплення (за одного застереження – якщо ті люди не є в зоні ризику і живуть разом).

Ви можете відвідати своїх бабусь і дідусів, якщо вам зробили вакцинацію, і вони теж щепилися,

– сказала директорка CDC Рошель Валенскі.

Але навіть вакцинованим медики рекомендують носити маски й дотримуватися дистанції у громадських місцях та на зустрічах із нещепленими людьми (за того ж винятку – якщо вони не мешкають разом). Не радять щепленим:

Потрапляти у великі скупчення людей.

Та мандрувати Сполученими Штатами та за їхні межі.

наразі у США повністю щепленими проти COVID-19 вважають людей, які отримали 2 дози препаратів Pfizer або Moderna, або ж 1 дозу вакцини Johnson & Johnson.30 мільйонів людей у країні вже є повністю щепленими (це майже 10% населення). Удвічі більше – майже 60 мільйонів – отримали хоча б 1 дозу.

В USA Today процитували доктора Річарда Бессера, який дуже яскраво прокоментував послаблення для вакцинованих у США:

"Нові вказівки CDC щодо того, що люди можуть робити, якщо вони повністю вакциновані, є святковою новиною для нації, яка, зрозуміло, втомилася від пандемії та прагне безпечно відновити звичне життя".

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