Щепленим проти COVID-19 у США дозволили спілкуватися без дистанції й масок

Джерело:USA Today
Якщо людина вакцинувалася проти коронавірусу повністю (тобто, отримала два необхідні уколи), то може спілкуватися з іншими так само вакцинованими громадянами без масок і дотримання соціальної дистанції. Такі зміни запровадили у США.
Про це розповіли в американському CDC (Центр контролю та профілактики захворювань). Та при цьому наголосили: на вулиці маски носити доведеться – безвідносно до того, щеплена людина чи не щеплена.
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Ви можете відвідати своїх бабусь і дідусів, якщо вам зробили вакцинацію, і вони теж щепилися,
– сказала директорка CDC Рошель Валенскі.
Але навіть вакцинованим медики рекомендують носити маски й дотримуватися дистанції у громадських місцях та на зустрічах із нещепленими людьми (за того ж винятку – якщо вони не мешкають разом). Не радять щепленим:
В USA Today процитували доктора Річарда Бессера, який дуже яскраво прокоментував послаблення для вакцинованих у США:
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