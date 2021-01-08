Низка країн уже розпочали вакцинацію проти COVID-19 препаратами, що пройшли необхідні клінічні випробування. Як саме проходить вакцинація і коли чекати на щеплення українцям?

Сайт 24 каналу розповідає, що відомо про розповсюдження вакцини у світі станом на сьогодні.

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Де і кого вже вакцинують від COVID-19?

Всього, станом на 4 січня, у світі вже використали близько 12 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 у 30 країн світу. Лідерами є Китай, США, Ізраїль та Велика Британія.

Великобританія

Так, Велика Британія першою у світі дозволила використовувати вакцину, розроблену компаніями Pfizer та BioNtech. Щеплення розпочали 8 грудня. До 1 січня 2021 року тут було введено більше одного мільйона доз вакцин.

З 4 січня у Британії почалося вакцинування другою, вітчизняною, вакциною – від AstraZeneca та Оксфордського університету (наразі є близько 700 тис. доз). Тепер прогнозують прискорення темпів вакцинації: за перший тиждень тут планують ввести близько 530 тис. доз. У країні встановлено сувору чергу – передусім щеплення роблять літнім людям та тим, хто перебуває в групі ризику.

Ізраїль

Близько 1,1 мільйона осіб отримали першу дозу вакцини Pfizer та BioNtech до 3 січня. Це – 12% із 8,9 млн населення країни. Вакцинацію тут розпочали 19 грудня. Понад 40% відсотків ізраїльтян, яким понад 60 років, уже отримали першу дозу вакцини. Після щеплення померли двоє людей 75 та 88 років, однак місцеві медики обидві смерті не пов'язують із вакциною.

Уряд Ізраїлю має на меті зробити щеплення щонайменше 5,5 млн громадян, що може спинити епідемію в країні.



Які вакцини проти COVID-19 використовують у світі / Інфографіка Al Jazeera

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) затвердило вакцину Pfizer та BioNTech для країн Євросоюзу 21 грудня 2020. Брюссель уклав угоди про попередню закупівлю з багатьма компаніями та забезпечив достатньо доз для вакцинації 450-мільйонного населення блоку.

Перша доставка вакцини державам-членам була здійснена 26 грудня, з 27 грудня 2020 року розпочалася вакцинація. Дози розподіляли залежно від населення країн. Очікується, що EMA дозволить використовувати вакцину Moderna 6 січня.

ЄС та інші країни Європи

Наразі серед країн-членів ЄС найвищий рівень вакцинації мають Данія – понад 45 тис. з 5,8 мільйона жителів країни отримали першу дозу до 2 січня (0,78 доз на 100 жителів) та Німеччина – до 1 січня тут було вакциновано майже 189 тис. осіб (0,23 доз на 100 жителів)



Далі – Хорватія та Португалія з кількістю 0,19 та 0,16 доз відповідно, Італія та Польща – приблизно 0,13 дози на 100 жителів.

Італія на сьогодні замовила перші 470 тисяч доз вакцини та вакцинувала понад 79 тис. осіб. До квітня тут планують вакцинувати близько 10-15 мільйонів жителів. Першими щеплення отримують 1,8 млн медиків, а також працівників і мешканців закладів тривалого догляду. Наступні у черзі – 4,4 млн осіб, віком понад 80 років, 13,4 млн людей, яким 60-79 років та 7,4 млн тих, хто має хоча б одну хронічну хворобу.

Далі вакцину отримуватимуть вчителі й робітники ключових галузей, а також в'язні й працівники закладів обмеження волі. Лише після цього почнуть робити щеплення для решти населення.

Польща отримала понад 300 тисяч доз вакцини. Спочатку щеплення планують робити медикам та працівникам соціальних служб. Далі – людям, яким понад 60 років, та військовослужбовцям. Наступний етап – вакцини для вчителів, працівників критичної інфраструктури, громадського транспорту, а також – чиновників, залучених до боротьби з COVID-19. Безкоштовні вакцини обіцяють і для іноземців, які офіційно проживають у Польщі.



Наскільки ефективними є доступні сьогодні вакцини / Інфографіка Al Jazeera



Австрія, Болгарія та Румунія мають подібний рівень вакцинації – 0,07 дози на 100 жителів. В абсолютному вираженні Бухарест доставив 13 200 доз, Відень – 6 000, а Софія – 4 739. Естонія щепила трохи менше 2 500 осіб – це дало їй рівень вакцинації 0,2, що перевищує показник Греції та Фінляндії – 0,03. Афіни та Гельсінкі ввели по 3 001 та 1 767 доз вакцин відповідно.

У Чехії з 15 січня будуть проводити запис на щеплення від COVID-19, яке передусім робитимуть людям, яким за 80 років. А з 1 лютого запис на вакцинацію буде відкритий для всіх охочих.

Порядок щеплень визначатимуть такі параметри, як вік, стан здоров'я і місце роботи людини. Записатися можна буде в сімейного лікаря або за спеціальним номером телефону. Перевагу отримають ті, хто страждає на ожиріння, цукровий діабет, мають захворювання легень та нирок, а також – працівники ключових галузей інфраструктури, охорони здоров'я, освіти та соцзабезпечення.

Чехія замовила майже 16 млн доз вакцини, що буде достатньо для подвійного щеплення близько 8 млн осіб (населення Чехії – 10,69 млн осіб). Безкоштовно вакцину отримають всі, хто має державне страхування.

У Болгарії до 4 січня щеплення отримали майже 5 000 осіб. Передусім вакцинують працівників охорони здоров'я та медиків.

Уряд Франції критикують за повільний темп вакцинації: до 31 грудня першу дозу отримали лише 352 із 67 мільйонів жителів.

Єдина країна ЄС, де наразі вакцинація не розпочалася – Нідерланди. Під тиском громадськості, влада погодилася розпочати робити щеплення з 8 січня. Таке відставання від графіка уряд Нідерландів пояснив бажанням пересвідчитися, що немає жодних проблем як з процесом вакцинації, так і з самим препаратами. У першу чергу щеплення отримають працівники соцслужб та будинків для літніх людей, медики.



Рівень вакцинації у країнах ЄС станом на 4 січня / Інфографіка Euronews

США

За перші понад 2 тижні вакцинації, з 14 грудня, у США щеплення отримали 2,5 мільйона осіб. На думку аналітиків, з такими темпами державі може знадобитися майже 10 років, щоб взяти контроль над вірусом.

У США планують вакцинувати 80% громадян до кінця червня 2021 року. Населення країни – понад 330 мільйонів осіб. Тобто, щоб досягти мети, в країні мають щодня робити щеплення щонайменше 3 млн людей. Обраний президент Штатів Джозеф Байден вже пообіцяв, що після інавгурації докладатиме зусиль, аби пришвидшити процес вакцинації.

Китай

Влада Китаю уже дала умовне схвалення для використання вакцини проти коронавірусу, розробленої державним виробником ліків Sinopharm. Це дозволить уряду поширити вакцинацію на групи високого ризику та людей похилого віку.

Компанія Sinopharm повідомила, що проміжні дані показали 79% ефективність вакцини на третьому етапі досліджень. Експерти обережно вітають схвалення цієї вакцини, але водночас зазначають, що жодних детальних даних випробувань публічно не оприлюднено. Оцінити препарат лише на основі заяв виробників – неможливо.

Однак уряд країни ще в липні схвалив три різні вакцини – для працівників ключових галузей та осіб, які належать до груп ризику. На цей момент введено понад 4,5 мільйона доз. Пекін сподівається щепити ще десятки мільйонів людей до середини лютого – до китайського Нового року.

Росія

4 грудня 2020 масове щеплення вітчизняною вакциною "Спутник V" анонсували у Росії. Станом на 2 січня вакцину отримали понад 800 тис. росіян, всього у регіони поступило понад 1,5 млн доз. Однак у науковій спільноті помітили чимало невідповідностей у опублікованих розробниками результатах досліджень, тож наразі її ефективність, як і достовірність усіх даних – під питанням.



Рівень вакцинації у світі станом на 2 січня / Інфографіка Bloomberg

Побічні реакції та скандали, пов'язані з вакцинацією

Побічні реакції від вакцини Pfizer та BioNTech наразі зафіксовано у декількох людей, зокрема з Фінляндії, Швейцарії, Болгарії. Вони відчували біль, скаржилися на запаморочення або незначне підвищення температури. Це – найпоширеніші симптоми після щеплення цією вакциною і минають вони зазвичай через декілька днів.

Фахівці не бачать у цьому нічого дивного – факти про побічні реакції на нову вакцину на ранніх стадіях її використання є нормою.

Ефективність вакцини від Pfizer та BioNTech під час клінічних випробувань становила 95%. Це – двокомпонентний препарат, який вводять двічі з інтервалом щонайменше 21 день. 11 грудня вакцина отримала дозвіл на екстрене використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

У Мексиці 32-річну лікарку госпіталізували до реанімації після щеплення проти COVID-19 вакциною Pfizer та BioNTech. У жінки з'явилися висипи на шкірі, судоми та ускладнилося дихання. Попередній діагноз – енцефаломієліт (запалення головного та спинного мозку). Відомо, що лікарка мала алергію на кілька медичних препаратів.

Під час випробувань вакцини жодного випадку, коли у добробровольців розвивалося запалення мозку, не було зафіксовано. Як і алергічних реакція. Проте важливо, що до досліджень Pfizer та BioNTech не допускали людей, які страждають на алергію. У компаніях наразі інцидент не коментують. Тоді як деякі країни, зокрема Велика Британія, поки що не рекомендують робити щеплення людям з алергією – у двох британців також з'явилася алергічна реакція після введення вакцини.

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Також відомо про випадок у Каліфорнії, коли медбрат захворів на COVID-19 після щеплення. Вчені зазначають, що це також не суперечить науці: по-перше, він міг заразитися до того, як зробив щеплення; по-друге, вироблення імунітету, що захистить від зараження, відбувається протягом двох тижнів після отримання вакцини.

Під час кампанії масової вакцинації в Німеччині восьмеро працівників будинків престарілих випадково отримали дозу вакцини, яка в п'ять разів перевищувала звичайну. Усіх госпіталізували для нагляду, однак серйозних побічних ефектів не виявлено у жодного. Четверо мали легки симптоми грипу.

У Польщі уже в перші дні вакцинації спалахнув скандал через те, що позачергово щеплення отримали низка відомих політиків та діячі культури, хоча ці вакцини були призначені для медиків.

При цьому заступник очільника МОЗ Польщі Вальдемар Краска заявив, що в країні не передбачено додаткових доз вакцини для людей, які не входять до групи ризику. Крім медиків, дозволяється робити щеплення їхнім близьким родичам, працівникам будинків для літніх людей та санстанцій. Наразі обставини інциденту має встановити спеціальна комісія.

Коли і яка вакцина буде в Україні?

Перші партії вакцини проти COVID-19 Україна планує отримати у кінці січня – лютому 2021 року. 16 млн доз вакцин нам доставлять у межах ініціативи COVAX. 1,8 млн доз 30 грудня замовили у компанії Sinovac, ще 1,5 млн планує передати Польща.

Вакцина проти COVID-19 китайської компанії Sinovac Biotech наразі перебуває на фінальній стадії клінічних випробовувань, яка проходить у Бразилії. Коли вакцина отримає дозвіл на застосування (попередньо – 7 січня), постачання перших 700 тис. доз в Україну почнеться впродовж 30 днів. Якщо препарат не затвердять, то Україні повернуть гроші у повному обсязі. Контракт передбачає ефективність вакцини щонайменше 70%.

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Також Україна веде переговори про закупівлю препарату британсько-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca.

22 грудня оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план вакцинації українців від COVID-19, розроблений фахівцями ЦГЗ разом з ВООЗ та ЮНІСЕФ. Мета розробників плану – охопити вакцинацією щонайменше 50% населення України (20 млн осіб) протягом 2021-2022 років. Вакцинація буде добровільною.

Наразі план передбачає 4 етапи вакцинації населення:

січень–квітень 2021 року – люди з найвищим ризиком інфікування COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19;

квітень–червень 2021 року – люди із надзвичайно високим ризиком інфікування COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;

червень–вересень 2021 року – люди із високим ризиком інфікування COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;

вересень 2021-березень 2022 року – люди із підвищеним ризиком інфікування і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

У Бюджеті 2021 року на закупівлю вакцини проти коронавірусу передбачено 2,6 мільярда гривень. Ще 1,377 мільярда гривень виділять з Фонду боротьби з COVID-19.

Однак, згідно з підрахунками МОЗ для вакцинації 20% населення необхідно 15,1 мільярдів гривень.

Українцям щеплення вакцинами від COVID-19, закупленими за державні кошти, робитимуть безкоштовно.