Вже зовсім скоро в Україну прибудуть перші дози вакцин проти коронавірусної інфекції. Очільник МОЗ Максим Степанов розповів на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", скільки доз і яких компаній отримають українці незабаром.

У п’ятницю, 5 лютого, МОЗ отримав підтвердження про постачання 12 мільйонів доз вакцин проти коронавірусної інфекції виробництва AstraZeneсa і Novavах. Постачання буде з лютого 2021 року.

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Ми отримали дозвіл на екстренне медичне застосування вакцин, тому надходження почнеться найближчим часом. Вакцинація буде безкоштовною і добровільною,

– заявив Максим Степанов.

Скільки ще доз вакцин отримає Україна

Україна підписала контракт на отримання вакцин китайського виробництва Sinovac – 1,9 мільйонів доз. Контракт був підписаний в кінці минулого року і поставка очікується найближчим часом.

– 1,9 мільйонів доз. Контракт був підписаний в кінці минулого року і поставка очікується найближчим часом. Також через COVAX країна гарантовано отримає 8 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу. За словами очільника МОЗ, Україна вже отримала підтвердження щодо ранього постачання вакцин.

країна гарантовано отримає 8 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу. За словами очільника МОЗ, Україна вже отримала підтвердження щодо ранього постачання вакцин. Крім того, очікується 117 тисяч доз вакцини компанії Pfizer . Поставка почнеться з середини лютого.

. Поставка почнеться з середини лютого. Від 2,2 – 3,7 мільйона доз Україна отримає вакцини AstraZeneсa протягом першого і другого кварталу цього року.

Готовність України до масової вакцинації

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, до 14 лютого Україна повинна надати COVAX інформацію про додаткову потребу та готовність прийняти додаткові м-РНК вакцини.

Так, на сьогодні для вакцинації вже підготовлено 500 мобільних бригад та 4 250 пунктів щеплення. Їх спроможність — 5 млн щеплень в місяць. Однак перед цим слід підготувати фахівців, які будуть проводити вакцинацію.

Коли ми говоримо про потужності — то це квітень- травень, за умови, що буде достатня кількість вакцин уже поставлена на територію України,

– повідомив Ляшко.

Етапи вакцинації в Україні

На першому етапі (307 тисяч людей) будуть вакцинувати працівників мобільних бригад, медиків, які борються з коронавірусом, працівників лабораторій, "екстренки" (включаючи водіїв), мешканців інтернатів, військовослужбовців тощо.

На другому, третьому і четвертому етапі вакцинуватимуть людей у групі ризику за професійною ознакою, станом здоров’я або віком (люди старші 60 років, а також ті, хто мають супутні захворювання).

Вже на п’ятому етапі передбачена вакцинація людей не з груп ризику.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу