У відомстві наголосили, що пандемія коронавірусу суттєво збільшила навантаження на медичну систему. Тож щеплення проти грипу "важливе, як ніколи".

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Щеплення проти грипу можна зробити упродовж усього епідсезону – з жовтня по квітень. Таку позицію поділяють і в Українській академії педіатричних спеціальностей.

Хто може вакцинуватися проти грипу

Вакцинуватися від грипу можуть дорослі й діти від 6 місяців, які не мають протипоказань до щеплень. Дітям до 9 років, які ніколи не вакцинувалися проти грипу і не мали підтверджених випадків захворювання на грип, потрібні дві дози вакцини з інтервалом в 1 місяць. Всім іншим – одна.

Варто знати: Імунітет після щеплення формується впродовж кількох тижнів. Зазвичай вже через 2 тижні після щеплення можна мати захист.

Кому необхідно вакцинуватися проти грипу

Особливо важливо імунізуватися проти хвороби людям із групи високого ризику, а саме: