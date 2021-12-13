Щеплення проти грипу: що варто знати, перш ніж робити
Джерело:МОЗ
Згідно з даними Центру громадського здоров’я, станом на 5 грудня в проти грипу вакцинувалися 63 493 мешканців України.
У відомстві наголосили, що пандемія коронавірусу суттєво збільшила навантаження на медичну систему. Тож щеплення проти грипу "важливе, як ніколи".
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Щеплення проти грипу можна зробити упродовж усього епідсезону – з жовтня по квітень. Таку позицію поділяють і в Українській академії педіатричних спеціальностей.
Хто може вакцинуватися проти грипу
Вакцинуватися від грипу можуть дорослі й діти від 6 місяців, які не мають протипоказань до щеплень. Дітям до 9 років, які ніколи не вакцинувалися проти грипу і не мали підтверджених випадків захворювання на грип, потрібні дві дози вакцини з інтервалом в 1 місяць. Всім іншим – одна.Варто знати: Імунітет після щеплення формується впродовж кількох тижнів. Зазвичай вже через 2 тижні після щеплення можна мати захист.
Кому необхідно вакцинуватися проти грипу
Особливо важливо імунізуватися проти хвороби людям із групи високого ризику, а саме:
- вагітним;
- дітям до 5 років;
- людям віком понад 65 років;
- людям із надмірною вагою;
- людям, які мають діабет, хронічні серцево-судинні захворювання та. захворювання легенів;
- медичним працівникам;
- вчителям і вихователям;
- військовослужбовцям;
- продавцям;
- водіям громадського транспорту;
- усім, хто працює в багатолюдних місцях.