Гіпотезу перевірили за участі тисячі людей

Дослідження вже пройшло рецензування та опубліковане в медичному журналі. Вчені врахували дані 74 754 пацієнтів.

До теми Чому коронавірус майже повністю витіснив грип

Результати переконливо свідчать про те, що щорічне щеплення від грипу знижує ризик інсульту, сепсису і тромбозу глибоких вен (ТГВ) у пацієнтів з COVID-19,

– зазначили дослідники.

Щеплення проти грипу – ефективний інструмент протидії COVID-19

Пацієнти з COVID-19, які були вакциновані проти грипу, також значно рідше потрапляли у відділення невідкладної допомоги та не потребували госпіталізації у відділення інтенсивної терапії.

Досі більшість населення світу не отримали щеплення проти COVID-19, а зважаючи на руйнівну силу пандемії, кількість жертв людство повинно шукати додаткові способи зниження захворюваності і смертності,

– додав автор роботи Девіндер Сінгх.

Деталі дослідження

Дослідження проводили враховуючи історії хвороби пацієнтів з низки країн: США, Великобританії, Німеччини, Італії, Ізраїлю і Сінгапуру.

Аналізували знеособлені електронні медичні записи в дослідницькій базі даних TriNetX.

Потім вчені зіставили дані двох груп за чинниками, які можуть вплинути на їх ризик сприйнятливості до важкої форми COVID-19.

Вчені також врахували такі фактори, як вік, стать, етнічна приналежність, куріння і проблеми зі здоров'ям, зокрема діабет, ожиріння і хронічну обструктивну хворобу легенів.

Що показала вакцинація проти грипу

Члени першої дослідницької групи отримали вакцину від грипу за 2 тижні і 6 місяців до того, як їм діагностували COVID-19.

Учасники другої групи також хворіли на коронавірус, але вони не були вакциновані проти грипу.

Тож, вчені оцінили частоту 15 несприятливих наслідків протягом 30, 60, 90 і 120 днів після того, як учасники захворіли на коронавірус та порівняли ризики між двома групами.

15 несприятливих ризиків: сепсис; інсульт; тромбоз глибоких вен; тромбоемболія легеневої артерії; гострий респіраторний дистрес-синдром; гостра дихальна недостатність; артралгія або біль в суглобах; ниркова недостатність; анорексія; серцевий напад; пневмонія; частота потраплянь у відділень невідкладної допомоги; госпіталізація; надходження у відділення інтенсивної терапії, і смерть.

Аналіз показав, що ті, хто не проходив щеплення від грипу, мали значно більш високу ймовірність (до 20%) потрапити у відділення інтенсивної терапії. Вони також значно частіше зверталися до відділення невідкладної допомоги (у 58%), у них розвивався сепсис (ймовірність до 45%), інсульт (ймовірність до 58%). Ризик смерті не змінювався.

Перспектива дослідження

Такі результати свідчать, що вакцина проти грипу може захистити від декількох важких наслідків COVID-19. Проте, вчені наполегливо рекомендували за можливості вакцинуватись передусім проти COVID-19.

Втім, у країнах з нестачею вакцин проти COVID-19 імунізацію проти грипу вже можна використовувати, як захист проти важких наслідків коронавірусу.