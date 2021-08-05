Гіпотезу перевірили за участі тисячі людей
Дослідження вже пройшло рецензування та опубліковане в медичному журналі. Вчені врахували дані 74 754 пацієнтів.
До теми Чому коронавірус майже повністю витіснив грип
Результати переконливо свідчать про те, що щорічне щеплення від грипу знижує ризик інсульту, сепсису і тромбозу глибоких вен (ТГВ) у пацієнтів з COVID-19,
– зазначили дослідники.
Щеплення проти грипу – ефективний інструмент протидії COVID-19
Пацієнти з COVID-19, які були вакциновані проти грипу, також значно рідше потрапляли у відділення невідкладної допомоги та не потребували госпіталізації у відділення інтенсивної терапії.
Досі більшість населення світу не отримали щеплення проти COVID-19, а зважаючи на руйнівну силу пандемії, кількість жертв людство повинно шукати додаткові способи зниження захворюваності і смертності,
– додав автор роботи Девіндер Сінгх.
Деталі дослідження
- Дослідження проводили враховуючи історії хвороби пацієнтів з низки країн: США, Великобританії, Німеччини, Італії, Ізраїлю і Сінгапуру.
- Аналізували знеособлені електронні медичні записи в дослідницькій базі даних TriNetX.
- Потім вчені зіставили дані двох груп за чинниками, які можуть вплинути на їх ризик сприйнятливості до важкої форми COVID-19.
- Вчені також врахували такі фактори, як вік, стать, етнічна приналежність, куріння і проблеми зі здоров'ям, зокрема діабет, ожиріння і хронічну обструктивну хворобу легенів.
Що показала вакцинація проти грипу
Члени першої дослідницької групи отримали вакцину від грипу за 2 тижні і 6 місяців до того, як їм діагностували COVID-19.
Учасники другої групи також хворіли на коронавірус, але вони не були вакциновані проти грипу.
Тож, вчені оцінили частоту 15 несприятливих наслідків протягом 30, 60, 90 і 120 днів після того, як учасники захворіли на коронавірус та порівняли ризики між двома групами.
- Аналіз показав, що ті, хто не проходив щеплення від грипу, мали значно більш високу ймовірність (до 20%) потрапити у відділення інтенсивної терапії. Вони також значно частіше зверталися до відділення невідкладної допомоги (у 58%), у них розвивався сепсис (ймовірність до 45%), інсульт (ймовірність до 58%). Ризик смерті не змінювався.
Перспектива дослідження
Такі результати свідчать, що вакцина проти грипу може захистити від декількох важких наслідків COVID-19. Проте, вчені наполегливо рекомендували за можливості вакцинуватись передусім проти COVID-19.
Втім, у країнах з нестачею вакцин проти COVID-19 імунізацію проти грипу вже можна використовувати, як захист проти важких наслідків коронавірусу.