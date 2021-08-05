Щеплення проти грипу захищає від коронавірусу: яким чином

Вчені з Медичної школи Університету Маямі довели, що вакцина від грипу може забезпечити ефективний захист від COVID-19. Зокрема, щеплення захищає від госпіталізації та ускладнень коронавірусної хвороби. Також це може бути хорошим інструментом протидії пандемії в умовах нестачі вакцин проти COVID-19.

Гіпотезу перевірили за участі тисячі людей

Дослідження вже пройшло рецензування та опубліковане в медичному журналі. Вчені врахували дані 74 754 пацієнтів.

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Результати переконливо свідчать про те, що щорічне щеплення від грипу знижує ризик інсульту, сепсису і тромбозу глибоких вен (ТГВ) у пацієнтів з COVID-19,

– зазначили дослідники.

Щеплення проти грипу – ефективний інструмент протидії COVID-19

Пацієнти з COVID-19, які були вакциновані проти грипу, також значно рідше потрапляли у відділення невідкладної допомоги та не потребували госпіталізації у відділення інтенсивної терапії.

Досі більшість населення світу не отримали щеплення проти COVID-19, а зважаючи на руйнівну силу пандемії, кількість жертв людство повинно шукати додаткові способи зниження захворюваності і смертності,

– додав автор роботи Девіндер Сінгх.

Деталі дослідження

Дослідження проводили враховуючи історії хвороби пацієнтів з низки країн: США, Великобританії, Німеччини, Італії, Ізраїлю і Сінгапуру.

Аналізували знеособлені електронні медичні записи в дослідницькій базі даних TriNetX.

Потім вчені зіставили дані двох груп за чинниками, які можуть вплинути на їх ризик сприйнятливості до важкої форми COVID-19.

Вчені також врахували такі фактори, як вік, стать, етнічна приналежність, куріння і проблеми зі здоров'ям, зокрема діабет, ожиріння і хронічну обструктивну хворобу легенів.

Що показала вакцинація проти грипу

Члени першої дослідницької групи отримали вакцину від грипу за 2 тижні і 6 місяців до того, як їм діагностували COVID-19.

Учасники другої групи також хворіли на коронавірус, але вони не були вакциновані проти грипу.

Тож, вчені оцінили частоту 15 несприятливих наслідків протягом 30, 60, 90 і 120 днів після того, як учасники захворіли на коронавірус та порівняли ризики між двома групами.

Аналіз показав, що ті, хто не проходив щеплення від грипу, мали значно більш високу ймовірність (до 20%) потрапити у відділення інтенсивної терапії. Вони також значно частіше зверталися до відділення невідкладної допомоги (у 58%), у них розвивався сепсис (ймовірність до 45%), інсульт (ймовірність до 58%). Ризик смерті не змінювався.

Перспектива дослідження

сепсис; інсульт; тромбоз глибоких вен; тромбоемболія легеневої артерії; гострий респіраторний дистрес-синдром; гостра дихальна недостатність; артралгія або біль в суглобах; ниркова недостатність; анорексія; серцевий напад; пневмонія; частота потраплянь у відділень невідкладної допомоги; госпіталізація; надходження у відділення інтенсивної терапії, і смерть.

Такі результати свідчать, що вакцина проти грипу може захистити від декількох важких наслідків COVID-19. Проте, вчені наполегливо рекомендували за можливості вакцинуватись передусім проти COVID-19.

Втім, у країнах з нестачею вакцин проти COVID-19 імунізацію проти грипу вже можна використовувати, як захист проти важких наслідків коронавірусу.