Що відомо про призупинення використання J&J

Консультанти CDC представлять нові дані, про те, що частота утворення тромбів у людей, які отримали щеплення Johnson&Johnson, збільшилася з квітня, хоча проблема все ще рідкісна. У повідомленні йдеться, що у зв'язку з цією проблемою, загинуло 9 людей.

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Як часто виникає тромбоз після щеплення J&J

Попередньо у FDA повідомили, що найвищий рівень повідомлень про проблеми зі згустками – близько одного випадку на 100 тисяч доз – був у жінок віком від 30 до 49 років.

Після розгляду даних комісія проведе голосування щодо оновлення рекомендацій щодо використання вакцини.

Довідка. Наразі Janssen – єдина сертифікована ВООЗ однодозова вакцина.

Які рішення можуть прийняти:

Залишити поточну рекомендацію для щеплення Johnson&Johnson усіх людей віком від 18 років.

Інший варіант – рекомендувати вакцини Pfizer-BioNTech і Moderna в порівнянні з Johnson&Johnson.

Будь-які зміни у використанні вакцини, ймовірно, стосуватимуться як стандартного курсу щеплень, так і бустерних доз.

Вакцина Janssen – головне Розробила препарат компанія Johnson&Johnson. Janssen є "векторною вакциною", тобто містить вірус, який не шкодить організму людини. Його завдання полягає в тому, щоб доставити в клітину ген хвороботворного вірусу, проти якого потрібно виробити імунітет.

У США уже призупиняли щеплення J&J

На початку квітня у США рекомендували призупинити щеплення вакциною J&J після повідомлень про поодинокі випадки розвитку тромбів у щеплених пацієнтів.

Тоді зафіксували 6 випадків утворення тромбів. Вони сталися у проміжку з 6 до 13 днів після щеплення. В усіх випадках це були жінки віком від 18 до 48 років, одна пацієнтка померла.

Згодом Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) підтвердило можливий зв'язок вакцини J&J з рідкісними випадками тромбозу, але наголосило, що користь від препарату перевищує ризики.

24 квітня у Штатах рекомендували відновити вакцинацію Johnson & Johnson.

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