Біофізик і науковий блогер Семен Єлисевський заявив, що Росія масово прищеплює своє населення невідомо чим і немає жодних об'єктивних даних щодо ефективності російської вакцини "Спутник V".

Російська вакцина Супутник V вже кілька місяців перебуває на уповільненій третій стадії клінічних випробувань, а її профіль ефективності і безпеки поки що не визначений і не опублікований. Про це Єлисевський написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Але Росія не була б Росією, якби могла спокійно дочекатися результатів. Пропагандисти імперської величі не здатні були витримати того факту, що кляті буржуї почали використовувати свої вакцини на кілька місяців раніше, тому програма вакцинації Супутником V була запущена до закінчення клінічних випробувань,

– написав біофізик.

Добровольці масово виходять з випробування, щоб 100% отримати вакцину, а не плацебо

Результатом є те, що добровольці, які беруть участь у клінічних випробуваннях, почали масово з них виходити, щоб гарантовано зробити щеплення вакциною, а не мати 50% сліпий шанс отримати замість неї плацебо.

Одна з основних мотивацій запису в добровольці є шанс отримати вакцину якомога раніше, коли ніяк інакше отримати її неможливо.

"А якщо можна просто піти в поліклініку і зробити щеплення з імовірністю 100%, то навіщо морочитися з імовірністю 50%? Більш того, багато учасників випробувань швиденько зробили собі тести на антитіла і, переконавшись, що антитіл немає і вони отримали плацебо, пішли і радісно зробили щеплення. В результаті для досліджень вони теж виявилися втраченими — це більше не плацебо-група", – пояснив Єлисевський.

Так, група плацебо для дослідження російської вакцини не набирається через нестачу людей. Також дослідження ефективності вже не може вважатися "чистим", тому що воно починалося за відсутності вакцинації, а тепер триває вже на тлі масової планової вакцинації населення.

"Дослідження припинили, результатів немає"

Все це призвело до того, що розробники вакцини оголосили, що повністю зупиняють введення плацебо тобто де-факто зупиняють третю стадію клінічних випробувань.

"Коректних результатів щодо ефективності у дослідження не буде, тому що група плацебо втрачена… Можна вже не чекати нормальних результатів щодо ефективності "Супутника V". Принаймні, з Росії. Можливо, будуть дані щодо частоти побічних ефектів, але і це не точно", – зазначив науковий блогер.

За його словами, Росія масово прищеплює своє населення невідомо чим.

Це хрін знає що вже практично гарантовано не буде ліцензовано ніде, де діють стандарти GLP/GCP/GMP (раптом що, в Україні вони теж поки ще діють, якщо міністр Степанов їх під шумок ще не скасував). Ніяких об'єктивних даних щодо ефективності невідомо чого вже не буде — їх просто немає звідки брати,

– заявив Семен Єлисевський.