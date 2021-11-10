Нове дослідження зв'язку серцево-судинних захворювань та куріння

Щоб оцінити зв'язок між різними видами куріння та ризиком інсульту, вчені проаналізували медкарти близько 80 тисяч американців, які перенесли інсульт з 2015 по 2018 роки та були курцями.

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Більшість учасників курили звичайні сигарети (60,9%), 9,7% надавали перевагу електронним системам нагрівання, ще 39,3% курили те й інше.

Електронні цигарки більше шкодять серцю

Вчені виявили, що вейпінг на 15% підвищує ризик розвитку цього небезпечного стану у віці близько 48 років (при курінні тютюнових виробів ризик інсульту збільшується в середньому у 59 років).

Дослідження також показало, що у жінок будь-якого віку ймовірність інсульту при використанні вейпів вища у порівнянні з курінням тютюнових цигарок – 36,3% проти 33,9%.

Чому відбувається ураження

Вчені припустили, що хімічні сполуки, що містяться в електронних системах нагрівання, можуть викликати ушкодження кровоносних судин та послаблювати їх, що зрештою призводить до атеросклерозу.

Цілком ймовірно, що вплив цих речовин у молодому віці може викликати незворотне пошкодження судин у всьому тілі та в мозку. Дуже важливо, щоб молоді люди розуміли, що електронні сигарети не є безпечною альтернативою куріння, і найкращий спосіб зберегти здоров'я мозку та уникнути інсульту – це повна відмова від будь-якої нікотинової продукції,

– наголосили науковці.

Нещодавно в електронних цигарках виявили тисячі невідомих сполук. Про деякі з них виробники навіть не згадували.