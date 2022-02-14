Сценарій 1. Найкращий варіант

Вакцини збережуть свою ефективність проти нових варіантів (які не матимуть підвищеної заразності чи тяжкості перебігу).

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Противірусні препарати не дають людям серйозно захворіти, і ці препарати залишаються ефективними. Відбуваються лише незначні сезонні/регіональні спалахи.

Сценарій 2. Основний оптимістичний

Хвилі інфекції продовжують виникати через ослаблення імунітету та/або появи нових варіантів. Будуть хороші та погані роки; деякі варіанти викликатимуть важче захворювання. Імунітет захищає більшість людей, але починає з'являтися стійкість до противірусних препаратів.

Сценарій 3. Основний песимістичний

Повторюються руйнівні хвилі зараження, спричинені непередбачуваною появою нових варіантів вірусу.

Існуючий імунітет та нові вакцини продовжують захищати більшість людей, але стійкість до противірусних препаратів є поширеною.

Сценарій 4. Найгірший варіант

Високі рівні передачі інфекції, незавершена глобальна вакцинація та передача серед тварин призводять до повторної появи варіантів (деякі з яких спричиняють важке захворювання). Спостерігаються підвищені довгострокові наслідки інфекції.

Незалежно від того, який сценарій виявиться правильним, SAGE передбачає, що для досягнення стабільного стану знадобиться значний час (від 2 до 10 років), а перехідний етап, ймовірно, буде дуже динамічним і непередбачуваним.

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