В ефірі одного з телеканалів він розповів, що "рік бореться з COVID-19, а вони (нардепи) рік борються з ним".

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Мене вже рік випробовують — що буде з моєю нервовою системою,

– сказав Максим Степанов.

Очільник МОЗ зауважив, що з його нервовою системою все гаразд. Нарешті "велика перемога" – зібрали 150 підписів.

Зверніть увагу! Давид Арахамія заявив, що питання про відставку Максима Степанова будуть обговорювати на засіданнях фракції "Слуга народу" в середині травня 2021 року.

Степанов розповів про свою роботу

Спроможність медичної системи робити ПЛР-тестування збільшена в 400 разів за рік. У нас на пікові третьої хвилі епідемії на кисні перебувало 44 тисяч людей.

Максим Степанов “ Рік назад система мала лише 3,5 тисяч ліжок з киснем. Що стосується вакцинації, ми зробили слайди — що зроблено МОЗ, щоб забезпечити країну вакцинами. Це статус забезпечення у 2021 році. Тут викладено включно те, на що в нас укладені, проплачені контракти — це 32 млн доз разом з COVAX ”

"Я витримаю, тому що я точно знаю, що точно знаю, що в цій країні можна побудувати нормальну медицину, яка буде дійсно допомагати, і в людей не буде страху захворіти", — додав Степанов.

Підстави відставки Степанова

Очільнику МОЗ Максиму Степанову вже рік пропонують піти у відставку. Претензій до нього чимало:

колапс в медичній системі на початку епідемії;

не надто дієвий карантин;

провалена вакцинація.

До слова, вперше про відставку міністра заговорили восени минулого року, тоді відбулось кілька гучних скандалів.

Зокрема, Степанова звинувачували у корупційних схемах: закупівля медичних костюмів за завищеною ціною, непрозорий конкурс на посаду очільника НСЗУ, більше про це можна почитати тут.