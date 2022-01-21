Водночас головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, що наразі ніхто не знає, що буде з сертифікатом вакцинації після того, як його "продовження" після бустеру мине.
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Та нагадав, що у Всесвітній організації охорони здоров'я покладають великі надії на масову вакцинацію проти COVID-19.
Ігор Кузін – санлікар країни
“Стосовно того, що буде потім (після закінчення дії сертифікату через 270 днів після бустеру) ще ніхто не може відповісти. ВООЗ каже, що Омікрон має стати останнім в пандемії, і якщо країни досягнуть 70% охоплення саме по своєму населенню – це буде перший крок до зупинення пандемії ковіду”.
Також Ігор Кузін відповів, що сподівається, що сертифікати вакцинації будуть не потрібні, але за умови, що 70% дорослого населення отримають щеплення.
До слова, санлікар також озвучив прогноз щодо добової захворюваності на коронавірус на лютий 2022 року. Лише за місяць сумарно може захворіти до 1 мільйона українців. І наголосив, що це позитивний сценарій розвитку подій.