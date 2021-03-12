Всього через 24-72 годин після припинення чистки зубів в порожнині рота відбуваються істотні зміни. Вони можуть нашкодити здоров'ю ваших зубів.

Як відбувалося дослідження

У новому дослідженні взяли участь 40 осіб, у яких було запалення ясен (гінгівіт) різного ступеня. В експерименті вчені спочатку попросили їх протягом трьох тижнів ретельно стежити за гігієною порожнини рота (чистити зуби відповідно до рекомендацій).

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Після цього симптоми гінгівіту у них значно полегшали. Далі учасники дослідження перестали чистити зуби на чотири тижні, що знову призвело до загострення гінгівіту.

Протягом експерименту вчені періодично проводили аналіз мікробіому порожнини рота учасників дослідження – вивчали зміну складу бактерій. Також вони перевірили, як змінюється вміст різних запальних маркерів і протизапальних сполук в слині та зубному нальоті.

Що відбувається, якщо не чистити зуби

Вчені виявили, що через 24-72 години після відмови від чищення зубів у роті сильно скоротилася кількість корисних бактерій роду Rothia, які пов'язані з хорошим здоров'ям ясен. Крім цього, в зубному нальоті зменшилася кількості бетаіну – речовини, яке має протизапальну дію. Паралельно з цим кількість шкідливих бактерій і маркерів запалення в порожнині рота збільшувалася.

Вчені відзначають, ні у кого з учасників дослідження на цьому етапі (протягом 3 днів) ще не з'явилися симптоми гінгівіту. Однак виявлені зміни відповідали порушенням, які зустрічаються у пацієнтів з важким запаленням ясен.

Ми також виявили раптове "старіння" мікробіому порожнини рота. Менш ніж за місяць зміни відповідали старінню приблизно на рік – заначили автори дослідження.