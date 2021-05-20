У вересні минулого року з'явилися дані про те, що у людей, які одночасно переносять грип та COVID-19 ризик смертності вдвічі вищий в порівнянні з пацієнтами, які заражені тільки коронавірусом.

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Однак у фахівців були дуже мізерні дані про те, яку загрозу несе коінфекція – поєднане зараження однієї клітини різними видами патогенів, яке згодом може привести до суперінфекції, здатної призвести до появи резистентних штамів вірусів, які погано піддаються лікуванню.

Які інфекції найчастіше виникають з коронавірусом

Щоб дізнатися більше, вчені з Університету Вісконсіна (University of Wisconsin) провели огляд 118 досліджень, проведених до лютого 2021 року. Результати показали, що майже кожен п'ятий (19%) осіб з підтвердженим COVID-19 також переносить вторинні інфекції в дихальних шляхах. З них 10% становлять віруси, 8% – бактерії та 4% – грибки.

Які ризики для хворого

Коінфекція і суперінфекція більш ніж в 3 рази збільшує ймовірність смерті у пацієнтів з COVID-19.

Потреба в штучної вентиляції легенів у хворих з коінфекцією на 45% вища, ніж у пацієнтів з суперінфекціями.

Наявність інших патогенів також пов'язані зі значним збільшенням терміну госпіталізації з COVID-19.

Наші результати підтверджують необхідність діагностичного тестування для виявлення і лікування супутніх респіраторних інфекцій у пацієнтів з SARS-CoV-2,

– зазначили вчені.