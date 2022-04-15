В ефірі єдиного телемарафону Ляшко зауважив, що COVID-19 продовжує реєструватись, але не в таких кількостях. З початку квітня захворюваність на коронавірус значно знизилась.
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На початку повномасштабної війни Росії з Україною в країні реєстрували приблизно 4 тисячі випадків щодня. Тепер – близько 400.
На початку війни, перший тиждень, реєструвалось плюс-мінус 4 тисячі випадків на добу. Потім спад відбувся до 2,5 тисяч випадків. Зараз вже останній тиждень квітня ми бачимо 400 випадків ковіду,
– повідомив Ляшко.
Не всі заклади можуть давати статистику
Міністр охорони зауважив, що це неточна статистика, оскільки є заклади, які не можуть її подавати. Наприклад у Донецькій, Луганській та Харківській областях не повністю звітують по коронавірусу. І навіть якщо там будуть фіксувати якісь випадки, то навряд медичні установи будуть подавати цю інформацію. І МОЗ не вимагає цього в умовах воєнного стану.
Скільки людей перебувають в лікарнях з COVID-19
За словами Ляшка, зараз у лікарнях від коронавірусу лікуються 2 900 громадян, які отримують кисневу терапію. На жаль, важкі хворі досі є.
Але загалом тепер хвороба протікає легше, а особливо у вакцинованих – їх госпіталізують значно рідше.
Українці продовжують робити щеплення
Громадяни продовжують вакцинуватися проти коронавірусу. Зокрема впродовж березня щеплення зробили 355 тисяч людей.
Люди приходять, вакцинуються, можливо не в такій кількості, як нам хотілося б. За березень місяць вакцинувалось 355 тисяч осіб,
– розповів міністр.
Натомість у квітня вакцинуватися встигли вже 77 тисяч українців.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу