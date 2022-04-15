А що з COVID-19: Ляшко розповів, чи подолала Україна пандемію коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, яка зараз ситуація з поширенням коронавірусу в країні. Хвороба нікуди не зникла, але захворюваність пішла на спад.

В ефірі єдиного телемарафону Ляшко зауважив, що COVID-19 продовжує реєструватись, але не в таких кількостях. З початку квітня захворюваність на коронавірус значно знизилась.

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На початку повномасштабної війни Росії з Україною в країні реєстрували приблизно 4 тисячі випадків щодня. Тепер – близько 400.

На початку війни, перший тиждень, реєструвалось плюс-мінус 4 тисячі випадків на добу. Потім спад відбувся до 2,5 тисяч випадків. Зараз вже останній тиждень квітня ми бачимо 400 випадків ковіду,

– повідомив Ляшко.

Не всі заклади можуть давати статистику

Міністр охорони зауважив, що це неточна статистика, оскільки є заклади, які не можуть її подавати. Наприклад у Донецькій, Луганській та Харківській областях не повністю звітують по коронавірусу. І навіть якщо там будуть фіксувати якісь випадки, то навряд медичні установи будуть подавати цю інформацію. І МОЗ не вимагає цього в умовах воєнного стану.

Скільки людей перебувають в лікарнях з COVID-19

За словами Ляшка, зараз у лікарнях від коронавірусу лікуються 2 900 громадян, які отримують кисневу терапію. На жаль, важкі хворі досі є.

Але загалом тепер хвороба протікає легше, а особливо у вакцинованих – їх госпіталізують значно рідше.

Українці продовжують робити щеплення

Громадяни продовжують вакцинуватися проти коронавірусу. Зокрема впродовж березня щеплення зробили 355 тисяч людей.

Люди приходять, вакцинуються, можливо не в такій кількості, як нам хотілося б. За березень місяць вакцинувалось 355 тисяч осіб,

– розповів міністр.

Натомість у квітня вакцинуватися встигли вже 77 тисяч українців.



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