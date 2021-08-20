Що допомогло б уникнути спалаху коронавірусу в дитячому таборі "Молода гвардія"

Спалаху COVID-19 в дитячому таборі на Одещині можна було б уникнути за допомогою масового тестування. Такої думки дитячий інфекціоніст Віталій Євтушенко.

Так, спалаху можна було б уникнути, якби дітям та співробітникам табору завчасно провели безкоштовне тестування на коронавірус. Тим паче що дистанцію та масковий режим у таборі забезпечити важко.

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Якщо ми живемо в період карантину, навіть адаптивного, то обов’язково мають проводитися запобіжні заходи, тим більше з дитячими групами, які точно не щеплені. Я розумію, що дистанцію і масковий режим у таборі забезпечити достатньо важко. Отож, якщо передбачається тісний контакт, наприклад, проживання в одних кімнатах, – тестувати дітей перед табором обов’язково,

– вважає Віталій Євтушенко.

Інфекціоніст переконаний, що заходи безпеки в дитячих таборах таки потрібно суворо контролювати. Але найефективніший метод – тестування перед стартом табору. Адже в інкубаційний період симптомів коронавірусу ще немає і люди можуть навіть не здогадуватися, що інфіковані.

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