Що допомогло б уникнути спалаху коронавірусу в дитячому таборі "Молода гвардія"
Джерело:УНН
Спалаху COVID-19 в дитячому таборі на Одещині можна було б уникнути за допомогою масового тестування. Такої думки дитячий інфекціоніст Віталій Євтушенко.
Так, спалаху можна було б уникнути, якби дітям та співробітникам табору завчасно провели безкоштовне тестування на коронавірус. Тим паче що дистанцію та масковий режим у таборі забезпечити важко.
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Якщо ми живемо в період карантину, навіть адаптивного, то обов’язково мають проводитися запобіжні заходи, тим більше з дитячими групами, які точно не щеплені. Я розумію, що дистанцію і масковий режим у таборі забезпечити достатньо важко. Отож, якщо передбачається тісний контакт, наприклад, проживання в одних кімнатах, – тестувати дітей перед табором обов’язково,
– вважає Віталій Євтушенко.
Інфекціоніст переконаний, що заходи безпеки в дитячих таборах таки потрібно суворо контролювати. Але найефективніший метод – тестування перед стартом табору. Адже в інкубаційний період симптомів коронавірусу ще немає і люди можуть навіть не здогадуватися, що інфіковані.
Спалах коронавірусу у таборі "Молода гвардія": основне
- 17 серпня в одеському таборі "Молода гвардія" виявили спалах коронавірусу. Недугу підтвердили у 44 дітей та 3 вожатих. Хворих ізолювали, а табір закрили на карантин.
- Станом на 10 серпня COVID-19 підтвердили у 11 вожатих та 59 вихованців. До лікарні госпіталізували 9 дітей, але одно вихованця батьки вже забрали додому.
- У 33 хворих підозрюють наявність штаму коронавірусу Дельта. Але остаточні результати аналізів будуть відомі через 4 – 7 днів.
- Поліція відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України. Нині триває розслідування.
- Окремі блоки табору ("Сонячний" та "Прибережний") продовжують працювати – там не виявили жодного хворого.