Один із головних факторів швидкості старіння – генетика. Також на старіння людини впливають шкідливі звички, спосіб життя, соціальні зв'язки тощо. І якщо генетику скоригувати неможливо, решту – цілком реально.

Увага Від голови до п'ят: як тривога руйнує наш організм

Дослідники переглянули 24 фільми про героїв із всесвіту Marvel, випущених з 2008 по 2021 рік, провели аналіз та навіть представили свої висновки вони у науковому журналі.

Автори роботи припустили, що окрім безсмертного Тора, усі супергерої старітимуть. Те, як це відбувається, залежить від їхніх навичок, як і у звичайних людей. Більшості супергероїв, з якими познайомилися дослідники, було від 30 до 55 років – саме той вік, у якому потрібно замислитися над тим, що буде далі.

Спершу про вплив хороших звичок

Вивчивши поведінку супергероїв та показники їхнього здоров'я дослідники виявили, що ті регулярно займаються фізичною активністю, демонструють високий рівень соціальної згуртованості та зв'язків, що корелює зі зниженням ризику розвитку деменції.

Також супергерої мислять у ключі так званого позитивного мислення та підходять до всього з оптимізмом, мають психологічну стійкість і цілеспрямованість. Всі ці якості також пов'язані зі здоровим старінням.

Винятком є лише Залізна Людина – відомо, що Тоні Старк багато випиває. А відмова від куріння та обмеження споживання алкоголю пов'язані з довголіттям та здоровим старінням

Негативні звички та їхні наслідки

Але науковці розглянули й негативні дії, яких зазнавали герої. Наприклад, багаторазовий вплив гучних звуків, забруднення повітря, множинні травми голови. Це все піддає людину підвищеного ризику недоумства та інвалідності.

Потім дослідники взялися за вивчення особистих якостей та поведінки щодо власного здоров'я 5 супергероїв: Залізної Людини, Халка, Чорної Вдови, Чорної Пантери та Людини-Павука: