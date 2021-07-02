У ВООЗ поки не рекомендують змішувати вакцини

Представник консультативної групи експертів з імунізації ВООЗ Йоахім Хомбах заявив, що наразі у відомстві мають дані лише щодо кількох препаратів.

До теми В Україні дозволили змішувати COVID-вакцини: які саме

У ВООЗ також зазначили, що наявні дослідження показують, що після комбінації препаратів від AstraZeneca і Pfizer імунна відповідь організму є хорошою.

Ці результати є обнадійливими. Водночас зараз проходять додаткові дослідження, в тому числі з препаратами інших виробників. Поки ми не можемо надати загальну рекомендацію і сказати, що поєднувати вакцини можна як завгодно,

– додав Хомбах.

У ВООЗ вважають, що поки немає достатньо даних щодо інших вакцин – варто зачекати та не оголошувати жодних рекомендацій щодо комбінування вакцин.

Що відомо про комбінування вакцин

До слова, сьогодні українське МОЗ дозволило комбінувати препарати для вакцинації проти COVID-19, втім не усіх виробників.

Так, наприклад, якщо невідомо, яким препаратом була вакцинована людина, або вона отримала щеплення мРНК вакциною від компанії Moderna, то другу дозу слід вводити препаратом від Pfizer.

Якщо після першої дози AstraZeneca були зафіксовані тромбози або інші захворювання, або ж в країні дефіцит вакцини, тоді людина може отримати другу дозу мРНК-вакциною, тобто Pfizer.

Але без необхідності вакцини не змішуватимуть!

Дослідження третьої дози AstraZeneca

Крім того, вчені Оксфордського університету виявили, що введення третьої дози вакцини від AstraZeneca через понад 6 місяців виявилась ефективною – це покращило показник рівня антитіл та здатність Т-клітин боротися з коронавірусом.