У лікарських судинах стародавніх мая вчені зі США знайшли сліди двох видів тютюну. А також ще однієї рослини.

Відомо, що шамани індіанців Мезоамерики спілкувалися з надприродними істотами за допомогою вживання психоактивних рослин. Вчені припускають, що через їхню сакральність доступ до таких рослин був обмежений, тож такі курильні суміші могли зберігати в спеціальних посудинах. Дослідження опубліковане у журналі Scientific Reports.

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Найімовірніше, що такі речовини зберігалися в пляшках під назвою вененерас ( veneneras - "пляшка з отрутою"), адже в них зберігали ліки й тютюн, пігментні речовини та отрути. Такі мініатюрні керамічні контейнери знайшли й на археологічних комплексах стародавніх мая.

То що ж курили стародавні мая

Як і очікували науковці, в судинах знайшли сліди тютюну двох видів – Nicotiana tabacum і N. Rustica. Але окрім них, у вененерас виявили мікроскопічні залишки Tagetes lucida. Це мексиканський естрагон (чорнобривці променисті). Вчені припустили, що мая додавали чорнобривці у тютюн, аби куріння було приємним.

Хоч було встановлено, що тютюн широко використовувався по всій території Америки до і після контакту з європейцями, докази використання інших рослин в медичних або релігійних цілях залишилися значною мірою невивченими,

– розповів доктор антропології Вашингтонського державного університету Маріо Ціммерманн.

Як проводилось дослідження