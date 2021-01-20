В Україні більше ніж половина громадян наразі не готові вакцинуватись від COVID-19. Це є наслідком незадовільної роботи МОЗ та провалу підготовки до масового щеплення. Зокрема, це ключовий орган, який повинен забезпечити населення вакциною.

Для того, щоб спонукати людей зробити щеплення від коронавірусу, варто вести активну інформаційну кампанію. Про це заявила депутатка від фракції "Голос" Ольга Стефанишина в ефірі 24 каналу.

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За її словами, також дуже важливо розвіювати міфи, які розповсюджують в інтернет-просторі.

Треба боротися з російською пропагандою, адже саме Росія є одним з найбільших розповсюджувачів міфів про вакцинацію,

– наголосила вона.

Зверніть увагу! Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування щодо готовності українців зробити щеплення від COVID-19. Згідно з результатами, якщо щеплення буде безкоштовним, то 43% респондентів планують вакцинуватися, але 52% не будуть його робити. Детальніше про це – читайте тут.

Стефанишина зазначила, що МОЗ має щодня надавати українцям вичерпну інформацію про вакцини, які вже є у світі. Однак і цього замало. Депутатка розповіла, що важливо вже мати препарат, щоб люди розуміли, чим їм будуть робити щеплення.

"На жаль, ми навіть не знаємо, коли буде вакцина від коронавірусу. Водночас це єдиний метод зупинити тяжкі наслідки хвороби й попередити смертність", – наголосила вона.

Як розповіла депутатка, в інших країнах світу вже ведуть активну інформаційну кампанію щодо важливості вакцинації та правильно організовують ці процеси. На її думку, це також підвищує мотивацію людей до щеплення.

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Документ про вакцинацію

Стефанишина розповіла, що наразі у світі вже є розмови про паспорт, у якому буде зазначено, чи робила людина щеплення проти коронавірусу. Втім, якщо це трапиться, то українці можуть залишитися ізольованими від усіх країн.

З тими темпами, які ми сьогодні бачимо, Україна не скоро отримає вакцину,

– припустила вона.

Стефанишина підсумувала, що українці можуть залишитися без належної допомоги й можливості вакцинуватися.

Вакцинація в Україні: коротко