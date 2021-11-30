Вплинути на захворюваність в Україні можуть поява нового штаму коронавірусу Омікрон та сезонність грипоподібних хвороб. Про це під час брифінгу розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко.

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Ми продовжуємо наголошувати, що зовнішні загрози – поява потенційно небезпечного штаму Омікрон, сезонність грипоподібних захворювань (традиційно починається з початку кожного року – відповідно від січня 2022 року може початись ця сезонність). Це всі ті фактори, які можуть впливати на повторні спалахи захворювання, включаючи й в Україні,

– розповів він.

Штам Омікрон – чому він так непокоїть експертів Новий варіант B.1.1.529 вперше зафіксували вчені з Імперського коледжу Лондона. Омікрон виділяється серед інших тим, що містить понад 50 мутацій. Серед них 32 зміни у спайковому білку SARS-CoV-2.

Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні за тиждень від 15 по 21 листопада

Джерело: Центр громадського здоров'я