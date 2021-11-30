Що може спричинити повторні спалахи захворюваності в Україні: у KSE назвали дві причини
Джерело:24 канал
Є декілька факторів, які можуть спричинити повторні спалахи захворюваності в Україні. І мовиться не лише про коронавірус.
Вплинути на захворюваність в Україні можуть поява нового штаму коронавірусу Омікрон та сезонність грипоподібних хвороб. Про це під час брифінгу розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко.
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Ми продовжуємо наголошувати, що зовнішні загрози – поява потенційно небезпечного штаму Омікрон, сезонність грипоподібних захворювань (традиційно починається з початку кожного року – відповідно від січня 2022 року може початись ця сезонність). Це всі ті фактори, які можуть впливати на повторні спалахи захворювання, включаючи й в Україні,
– розповів він.
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Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні за тиждень від 15 по 21 листопада
Джерело: Центр громадського здоров'я
- Впродовж звітного тижня на ГРВІ захворіли 228 894 людини, із них 32,9% – діти у віці до 17 років.
- Інтенсивний показник захворюваності становить 605,5 на 100 000 населення, що відповідає середньому рівню "інтенсивності епідемічного процесу". Значення інтенсивного показника захворюваності розраховують на основі кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ (грип, аденовірус, риновірус, парагрип, COVID-19 та інші).
- Циркуляції вірусів грипу не зареєстровано. Так, За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у жодному зразку матеріалів не визначено вірусів грипу.
- За тиждень проти грипу вакцинувалися 6 949 людей, а з початку епідемічного сезону — 48 621.