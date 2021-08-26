Натрій регулює кровотік та передачу повідомлень між нервами та волокнами м’язів, тоді як хлорид допомагає травленню. Ось чому у вашому раціоні повинно бути достатньо солі.

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Що може статися з організмом, якщо їсти занадто багато солі – читайте далі.

Набряки та високий кров’яний тиск

Якщо в організм потраплятиме занадто багато натрію, нирки зберігатимуть в системі більше води. Це матиме негативні наслідки, зокрема, набряки. Вони з’являтимуться у таких місцях, як кисті, руки, стопи, щиколотки та ноги.

Загалом більше рідини в організмі означає більший кровотік по венах і артеріях. Через це з часом вони можуть затвердіти, що призведе до високого кров’яного тиску.

Зневоднення

Занадто багато солі в раціоні викликає спрагу. Це зумовлено тим, що організм намагається виправити співвідношення натрію і води. Однак недостатнє пиття змусить тіло витягати воду з інших клітин, що призведе до зневоднення.

Втрата кальцію

Люди, які вживають багато солі, через надлишок води в організмі зазвичай частіше ходять в туалет. Кожен раз при сечовипусканні тіло втрачає кальцій – мінерал, який, серед іншого, робить кістки та зуби міцними. Занадто часте сечовипускання означає велику втрату кальцію, що в результаті може стати причиною остеопорозу.

Хвороби шлунка

Як показали деякі дослідження, надлишок солі може спровокувати виразки, інфекції і навіть прискорити рак шлунку. Вчені підозрюють, що натрій здатен порушити слизову оболонку шлунку.

Погіршення пізнавальних здібностей

Сіль також може негативно вплинути на вашу пізнавальну функцію. Про це свідчить метаперегляд 2020 року. Однак варто зауважити, що деякі дослідження, які він розглянув, були суто спостережними, тому вчені наразі не знають, чому це сталося.



Надмірне споживання солі може спровокувати проблеми зі здоров'ям / Фото pexels

Яка добова норма солі

За даними МОЗ України, добова норма солі для здорової дорослої людини повинна становити 5 грамів. Це приблизно 1 чайна ложка. Водночас у міністерстві рекомендують споживати йодовану сіль, оскільки багато українців мають помірний дефіцит йоду.

Натомість денна норма солі у дітей змінюється в залежності від віку: