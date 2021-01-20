Вчені провели аналог між людським мозком та яйцем. Вони дослідили, чи можна пошкодити яєчний жовток не розбивши шкаралупу.

Вчені з'ясували, який тип впливу на череп небезпечніший для людини. Дослідження опубліковане у журналі Physics of Fluids.

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Мозок складається з м'якої речовини, яка занурена у спинномозкову рідину (ліквор). Все це приховує та захищає твердий череп.

Науковці з Американського інституту фізики провели серію досліджень зі схожою системою – яйцем. Адже певною мірою воно нагадує мозок – м'який жовток, оточений рідким білком всередині твердої шкаралупи.

Череп не ламається при більшості струсів мозку. Тож фахівці вирішили з'ясувати, чи можна розбити або деформувати яєчний жовток, не пошкодивши шкаралупу.

Як проводилось дослідження

Дослідники помістили яйце в скремблер, аби спостерігати, що відбувається з жовтком. Після цього вчені завдавали ударів по приладу й обертали його.

Пристрій для обертання, який використовували вчені / Зображення Physics of Fluids

Які удари виявились найнебезпечнішими для мозку

Прямий поступальний вплив не пошкоджує жовток.

Уповільнені обертання серйозно його деформують.

Те ж відбувається з мозком, коли голова піддається раптовим зовнішнім впливам.



Модель пошкодження мозку при ударах, а також прискорених і уповільненні обертаннях / Зображення Physics of Fluids

Це може пояснити, чому боксери, швидше за все, знепритомніють, якщо їх вдарити по підборіддю.

З огляду на те, що підборіддя є найбільш віддаленою точкою від шиї, удар по ньому може викликати найбільше прискорення обертання,

– вважають вчені.

Науковці планують використовувати результати експерименту, аби досліджувати біомеханіку мозку й надалі.