Нове відкриття може допомогти розробити нові ліки від коронавірусу. Це одне з перших таких досліджень, яке показало, що молекули, вироблені мікробіомом людини, можуть пригнічувати вірусні інфекції, зокрема коронавіруси.

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Зупинити коронавірус

Вчені виявили, що бактерії, що ростуть на вас і у вас, виробляють специфічні молекули, які можуть придушувати вірусну інфекцію SARS-CoV-2. Принаймні в лабораторних умовах.

І ці молекули, схоже, роблять це за допомогою низки різних механізмів,

– зазначив провідний автор Шон Бреді з Університету Рокфеллера.

У новому дослідженні експерти використали клітинний аналіз SARS-CoV-2 для скринінгу метаболітів із зразків бактерій у мікробіомі людини. Вони ідентифікували 3 бактеріальні метаболіти, здатні пригнічувати коронавірус:

аналог аденозину;

триптамін;

двозаміщений піразин.

Виявлені молекули мають структурну подібність із синтетичними ліками, які вже дослідили для лікування COVID-19.

Довідка. Мікробіом – ​це сукупність бактерій, вірусів, грибів та архебактерій усередині людини та на поверхні її шкіри. Мікробіом розподілений у нашому організмі нерівномірно, за його локалізацією та складом розрізняють мікробіом шкіри, ротової порожнини, дихальних шляхів, урогенітального тракту і кишківника.

"Було інтригуюче, що з усіх доступних хімічних речовин – метаболіти, які ми виявили з мікробіому, мали схожість із клінічно значущими противірусними препаратами", – сказав Френк Піскотта, доктор філософії, провідний автор дослідження.

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За словами авторів, ці молекули можуть стати відправною точкою для розробки нових противірусних препаратів.