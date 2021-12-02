Що може "вбити" COVID-19: вчені стали на крок ближче до розробки нових ліків
Джерело:MedicalXpress
У мікробіомі людини дослідники виявили метаболіти (проміжні або кінцеві продукти метаболізму), які пригнічують інфекцію COVID-19 на клітинних моделях вірусу.
Нове відкриття може допомогти розробити нові ліки від коронавірусу. Це одне з перших таких досліджень, яке показало, що молекули, вироблені мікробіомом людини, можуть пригнічувати вірусні інфекції, зокрема коронавіруси.
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Зупинити коронавірус
Вчені виявили, що бактерії, що ростуть на вас і у вас, виробляють специфічні молекули, які можуть придушувати вірусну інфекцію SARS-CoV-2. Принаймні в лабораторних умовах.
І ці молекули, схоже, роблять це за допомогою низки різних механізмів,
– зазначив провідний автор Шон Бреді з Університету Рокфеллера.
У новому дослідженні експерти використали клітинний аналіз SARS-CoV-2 для скринінгу метаболітів із зразків бактерій у мікробіомі людини. Вони ідентифікували 3 бактеріальні метаболіти, здатні пригнічувати коронавірус:
- аналог аденозину;
- триптамін;
- двозаміщений піразин.
Виявлені молекули мають структурну подібність із синтетичними ліками, які вже дослідили для лікування COVID-19.Довідка. Мікробіом – це сукупність бактерій, вірусів, грибів та архебактерій усередині людини та на поверхні її шкіри. Мікробіом розподілений у нашому організмі нерівномірно, за його локалізацією та складом розрізняють мікробіом шкіри, ротової порожнини, дихальних шляхів, урогенітального тракту і кишківника.
"Було інтригуюче, що з усіх доступних хімічних речовин – метаболіти, які ми виявили з мікробіому, мали схожість із клінічно значущими противірусними препаратами", – сказав Френк Піскотта, доктор філософії, провідний автор дослідження.
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За словами авторів, ці молекули можуть стати відправною точкою для розробки нових противірусних препаратів.