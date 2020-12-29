Хірургічне втручання разом з такими методами лікування, як хімієтерапія та променева терапія, може збільшити тривалість виживання для пацієнтів з метастатичним раком молочної залози.

Вчені вивчили майже 13 000 хворих на рак молочної залози на четвертій стадії і виявили, що ті, хто пройшов операцію на додаток до інших методів лікування, мали перевагу у виживанні від тих, хто отримував інші методи лікування. Про це йдеться у дослідженні Медичного коледжу штату Пенсільванія та дослідників Інституту раку штату Пенсільванія, пише News Medical.

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Довідка: рак молочної залози вважається метастатичним раком молочної залози (МРМЗ), якщо він поширився за межі молочної залози та лімфатичних вузлів ураженої сторони.

Методи лікування раку і переваги хірургічного втручання

Так, на четверту стадію раку молочної залози припадає 6% вперше виявлених випадків раку молочної залози. Системна терапія, яка може включати такі методи лікування, як хіміотерапія, гормональна терапія та імунотерапія, звичайно є частиною планів лікування цих пацієнтів.

Переваги хірургічного втручання для видалення первинного раку молочної залози в даний час рекомендуються лише для полегшення симптомів запущеного раку молочної залози, таких як біль і кровотеча.



Хірургічне втручання збільшує тривалість виживання для хворих на МРМЗ / Фото: Getty Images

Пацієнти, які отримали хірургічне втручання, мають більший термін виживання

Хірургічне втручання – це стандарт лікування деяких інших видів раку, які поширилися з місця виникнення на іншу частину тіла – метастатичний рак. Доктор Келлі Шталь, хірургічний ординатор і провідний автор дослідження, опублікованого в Annals of Surgery Oncology, сказала, що попередні дослідження, які оцінювали хірургічні втручання при метастатичному раку молочної залози, мали суперечливі результати.

Вчені виявили, що пацієнти, які отримали хірургічне втручання, як правило, мають більший термін виживання в порівнянні з пацієнтами з іншими планами лікування.

"Результати попередніх досліджень, що оцінювали хірургічну користь у хворих на метастатичний рак молочної залози, були поставлені під сумнів через невелику кількість учасників або той факт, що пацієнти також не отримували хімієтерапії та інших системних методів лікування", – пояснила авторка дослідження Келлі Шталь.

Шталь вивчила пацієнтів, які або проводили системну терапію, або проводили системну терапію та хірургічне втручання, або проводили системну терапію, хірургічне втручання та опромінення. Потім вона та її співавтори оцінили, чи пов'язані певні біологічні підтипи та терміни хімієтерапії з перевагами виживання.

Дослідники виключили пацієнтів, які померли протягом шести місяців після встановлення діагнозу, щоб забезпечити вивчення раку, що реагує на лікування.



Хірургічне втручання збільшує тривалість виживання для хворих на МРМЗ / Фото: Getty Images

Коли проводити операцію: до чи після лікування

Вчені дослідили, що пацієнти, які отримували системну терапію (хіміотерапію та цілеспрямоване лікування) до операції, як правило, жили довше, ніж ті, хто переніс операцію до системного лікування.

Ми не тільки виявили, що хірургічне втручання може бути корисним для пацієнтів з метастатичним раком молочної залози, але ми також виявили, що отримання хімієтерапії до цієї операції мало найбільшу перевагу у виживаності у пацієнтів,

– заявив один з дослідників.

Автори дослідження вважають, що пацієнти з раком молочної залози на четвертій стадії можуть отримати користь від хірургічного втручання.