Що можна робити після видалення родимки: найпопулярніші питання

Джерело:Дерматолог Катерина Мельник
Лікар-дерматолог розповіла про те, як відразу після видалення виглядатиме родимка і відповіла на найпоширеніші питання стосовно цього.
Так, протягом 10-14 днів на місці видалення формується кірочка коричневого кольору, яку не можна здирати самостійно, щоб потім був красивий рівний рубець.
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Лікар-дерматолог ️зазначила, що необхідно обробляти антисептичним розчином 2 рази на день, протягом 7 днів.
Як виглядає шкіра відразу після видалення родимки / Фото: Instagram @dr.kateryna.melnyk
"Одразу після видалення я закриваю ранку пластиром, який ввечері необхідно зняти та більше не заклеювати", – зазначила Катерина Мельник. ⠀
Так, митися можна. Не можна використовувати мочалки, скраби, щітки, розтирати шкіру рушником, відвідувати баню, сауну, басейн протягом 2-3 тижнів.
Мене завжди дивує, коли пацієнти кажуть, що не можна митися, тому і не приходили на видалення, бо треба було наважитися, а хтось ще й відпустку бере,
– розповіла медик.
Новоутворення можна видаляти у будь-яку пору року, влітку також.
"Якщо утворення знаходиться під одягом не бачу сенсу відкладати візит, тим більше при показаннях до видалення. А на відкритих ділянках потрібно використовувати сонцезахисний засіб з SPF 50+", – наголосила Катерина.
Після відпадання кірочки на шкірі буде рожевий рубець, який згодом посвітлішає та вирівняється. Вираженість рубця залежить від розміру родимки та локалізації.
Лікар: Бажано через 2 тижні з’явитися для контролю загоєння та по результатам гістології.
Лікар: Не може викликати жодної хвороби, це абсолютно безпечно.
Лікар: Ніякі аналізи не потрібно здавати, перед видаленням проводиться дерматоскопія родимок. Це все можливо зробити за один прийом.
Лікар: Не правда. Кількість родимок генетично обумовлена та може збільшуватися протягом життя.