Що можна робити після видалення родимки: найпопулярніші питання

Лікар-дерматолог розповіла про те, як відразу після видалення виглядатиме родимка і відповіла на найпоширеніші питання стосовно цього.

Так, протягом 10-14 днів на місці видалення формується кірочка коричневого кольору, яку не можна здирати самостійно, щоб потім був красивий рівний рубець.

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Лікар-дерматолог ️зазначила, що необхідно обробляти антисептичним розчином 2 рази на день, протягом 7 днів.



Як виглядає шкіра відразу після видалення родимки / Фото: Instagram @dr.kateryna.melnyk

"Одразу після видалення я закриваю ранку пластиром, який ввечері необхідно зняти та більше не заклеювати", – зазначила Катерина Мельник. ⠀

Чи можна митися після видалення родимки?

Так, митися можна. Не можна використовувати мочалки, скраби, щітки, розтирати шкіру рушником, відвідувати баню, сауну, басейн протягом 2-3 тижнів.

Мене завжди дивує, коли пацієнти кажуть, що не можна митися, тому і не приходили на видалення, бо треба було наважитися, а хтось ще й відпустку бере,

– розповіла медик.

Кажуть, що не можна видаляти родимку влітку, оскільки активне сонце. Чи слід чекати зими?

Новоутворення можна видаляти у будь-яку пору року, влітку також.

"Якщо утворення знаходиться під одягом не бачу сенсу відкладати візит, тим більше при показаннях до видалення. А на відкритих ділянках потрібно використовувати сонцезахисний засіб з SPF 50+", – наголосила Катерина.

Чи буде рубець після видалення родимки?

Після відпадання кірочки на шкірі буде рожевий рубець, який згодом посвітлішає та вирівняється. Вираженість рубця залежить від розміру родимки та локалізації.

Питання користувачів із соціальних мереж

Чи потрібно після видалення пройти на повторний прийом за деякий час?

Лікар: Бажано через 2 тижні з’явитися для контролю загоєння та по результатам гістології.

Чи може видалення родимки якось спровокувати якусь хворобу?

Лікар: Не може викликати жодної хвороби, це абсолютно безпечно.

Яка підготовка перед видаленням родимки (аналізи, обстеження)?

Лікар: Ніякі аналізи не потрібно здавати, перед видаленням проводиться дерматоскопія родимок. Це все можливо зробити за один прийом.

А правда що розмноження подимок по тілу відбувається тоді коли була пошкоджена одна?

Лікар: Не правда. Кількість родимок генетично обумовлена та може збільшуватися протягом життя.