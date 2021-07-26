Насправді вакцинація проти коронавірусу не впливає на звичний ритм життя людини. Усі, хто отримав щеплення, уже через 15 – 30 хвилин (які перебуває під наглядом медиків у місці проведення вакцинації) може повертатись до своїх справ.

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Які побічні ефекти можуть виникати після вакцинації?

Усі вакцини мають побічні ефекти, які можуть тривати протягом кількох діб. Найпоширенішими з них є:

  • підвищення температури,
  • втома,
  • головний біль,
  • озноб,
  • біль у м'язах,
  • діарея

Коли можна говорити про алергічну реакцію?

Вона може статися незабаром після вакцинації. Саме тому лікарі просять вакцинованих залишатися в кабінеті щеплень під їхнім наглядом ще протягом 15 – 30 хвилин.

Ознаки алергії на вакцину:

  • утруднене дихання,
  • набряк обличчя чи горла,
  • прискорене серцебиття,
  • висипи на всьому тілі,
  • запаморочення або слабкість.

Якщо у вас була алергічна реакція на попередні вакцини, обов'язково скажіть про це лікарю.


Про будь-які реакції організму варто повідомити лікаря / Фото Getty Images

Відмінності між наявними вакцинами в Україні

Побічні ефекти можуть виникнути після вакцинації будь-яким препаратом. Pfizer-BioNTech та Moderna – це мРНК-вакцини, які використовують частину генетичного коду вірусу. Вони не містять "ослабленого" вірусу, а вчать організм виробляти протеїн шипів коронавірусу.

Інший тип вакцин – вірусо-векторний, це вакцина Oxford-AstraZeneca. Для неї вчені змодифікували вірус респіраторного захворювання шимпанзе, додавши частину генетичного коду коронавірусу.

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Що не можна робити після вакцинації

Насправді більшість рекомендацій та застережень "не можна" – є міфами!

Зокрема, у МОЗ наголошують, що наразі немає підстав вважати, що вживання алкоголю до чи після вакцинації впливає на ефективність щеплення проти COVID-19.

Втім, великі дози алкоголю пригнічують роботу імунної системи, що може послабити імунну відповідь на вакцину. І загалом зловживання спиртним шкодить вашому здоров'ю.

  • Приймати душ чи ванну

Крім того, можна мочити місце уколу, але терти його не треба, щоб уникнути зайвого подразнення.

  • Керувати авто та подорожувати

Також немає обмежень на вживання жирної їжі чи перельоту літаком. Вакцинація не впливає на здатність кермувати, у МОЗ лише порекомендували зважати на плече, яке може боліти після введення ін'єкції.


Якщо ви відчуваєте себе добре після вакцинації, жодних заборон немає / Фото Unsplash

  • Займатись спортом

Що стосується фізичних навантажень після вакцинації, якщо немає сильної реакції на отримання щеплення, вони теж є дозволеними!

  • Бути донором

Також у МОЗ зазначили, що вакцинація проти коронавірусу не впливає на можливість стати донором крові. Донорство дозволено вже навіть на наступний день після щеплення.

  • Робити ПЛР чи будь-які інші обстеження

До слова, перед вакцинацію теж немає особливих рекомендацій! Зокрема, у МОЗ наголошують, що ніяких аналізів та обстежень робити не потрібно, якщо немає інших підстав.

Це ж саме стосується й ПЛР-тестування чи аналізів на антитіла до COVID-19.

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