Насправді вакцинація проти коронавірусу не впливає на звичний ритм життя людини. Усі, хто отримав щеплення, уже через 15 – 30 хвилин (які перебуває під наглядом медиків у місці проведення вакцинації) може повертатись до своїх справ.
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Які побічні ефекти можуть виникати після вакцинації?
Усі вакцини мають побічні ефекти, які можуть тривати протягом кількох діб. Найпоширенішими з них є:
- підвищення температури,
- втома,
- головний біль,
- озноб,
- біль у м'язах,
- діарея
Коли можна говорити про алергічну реакцію?
Вона може статися незабаром після вакцинації. Саме тому лікарі просять вакцинованих залишатися в кабінеті щеплень під їхнім наглядом ще протягом 15 – 30 хвилин.
Ознаки алергії на вакцину:
- утруднене дихання,
- набряк обличчя чи горла,
- прискорене серцебиття,
- висипи на всьому тілі,
- запаморочення або слабкість.
Якщо у вас була алергічна реакція на попередні вакцини, обов'язково скажіть про це лікарю.
Про будь-які реакції організму варто повідомити лікаря / Фото Getty Images
Відмінності між наявними вакцинами в Україні
Побічні ефекти можуть виникнути після вакцинації будь-яким препаратом. Pfizer-BioNTech та Moderna – це мРНК-вакцини, які використовують частину генетичного коду вірусу. Вони не містять "ослабленого" вірусу, а вчать організм виробляти протеїн шипів коронавірусу.
Інший тип вакцин – вірусо-векторний, це вакцина Oxford-AstraZeneca. Для неї вчені змодифікували вірус респіраторного захворювання шимпанзе, додавши частину генетичного коду коронавірусу.
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Що не можна робити після вакцинації
Насправді більшість рекомендацій та застережень "не можна" – є міфами!
Зокрема, у МОЗ наголошують, що наразі немає підстав вважати, що вживання алкоголю до чи після вакцинації впливає на ефективність щеплення проти COVID-19.
Втім, великі дози алкоголю пригнічують роботу імунної системи, що може послабити імунну відповідь на вакцину. І загалом зловживання спиртним шкодить вашому здоров'ю.
- Приймати душ чи ванну
Крім того, можна мочити місце уколу, але терти його не треба, щоб уникнути зайвого подразнення.
- Керувати авто та подорожувати
Також немає обмежень на вживання жирної їжі чи перельоту літаком. Вакцинація не впливає на здатність кермувати, у МОЗ лише порекомендували зважати на плече, яке може боліти після введення ін'єкції.
Якщо ви відчуваєте себе добре після вакцинації, жодних заборон немає / Фото Unsplash
- Займатись спортом
Що стосується фізичних навантажень після вакцинації, якщо немає сильної реакції на отримання щеплення, вони теж є дозволеними!
- Бути донором
Також у МОЗ зазначили, що вакцинація проти коронавірусу не впливає на можливість стати донором крові. Донорство дозволено вже навіть на наступний день після щеплення.
- Робити ПЛР чи будь-які інші обстеження
До слова, перед вакцинацію теж немає особливих рекомендацій! Зокрема, у МОЗ наголошують, що ніяких аналізів та обстежень робити не потрібно, якщо немає інших підстав.
Це ж саме стосується й ПЛР-тестування чи аналізів на антитіла до COVID-19.
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