Насправді вакцинація проти коронавірусу не впливає на звичний ритм життя людини. Усі, хто отримав щеплення, уже через 15 – 30 хвилин (які перебуває під наглядом медиків у місці проведення вакцинації) може повертатись до своїх справ.

До теми В Україні дозволять змішувати дві вакцини: які і чому

Це важливо! Єдиним справжнім протипоказанням до щеплення проти COVID-19 наразі є серйозна алергічна реакція на першу дозу вакцини, зокрема, анафілактичний шок. Також не варто робити щеплення за температури тіла вище 38°C.

Які побічні ефекти можуть виникати після вакцинації?

Усі вакцини мають побічні ефекти, які можуть тривати протягом кількох діб. Найпоширенішими з них є:

підвищення температури,

втома,

головний біль,

озноб,

біль у м'язах,

діарея

Зазвичай симптоми виявляються в той самий день, коли ви отримали вакцину. Наскільки вони будуть вираженими, залежить від особливостей вашого організму й самої вакцини. Але це абсолютно нормальна реакція організму, не варто панікувати, якщо помітили усе перераховані вище симптоми.

Коли можна говорити про алергічну реакцію?

Вона може статися незабаром після вакцинації. Саме тому лікарі просять вакцинованих залишатися в кабінеті щеплень під їхнім наглядом ще протягом 15 – 30 хвилин.

Ознаки алергії на вакцину:

утруднене дихання,

набряк обличчя чи горла,

прискорене серцебиття,

висипи на всьому тілі,

запаморочення або слабкість.

Якщо у вас була алергічна реакція на попередні вакцини, обов'язково скажіть про це лікарю.



Про будь-які реакції організму варто повідомити лікаря / Фото Getty Images

Відмінності між наявними вакцинами в Україні

Побічні ефекти можуть виникнути після вакцинації будь-яким препаратом. Pfizer-BioNTech та Moderna – це мРНК-вакцини, які використовують частину генетичного коду вірусу. Вони не містять "ослабленого" вірусу, а вчать організм виробляти протеїн шипів коронавірусу.

Інший тип вакцин – вірусо-векторний, це вакцина Oxford-AstraZeneca. Для неї вчені змодифікували вірус респіраторного захворювання шимпанзе, додавши частину генетичного коду коронавірусу.

Важливо! Результат у всіх трьох вакцин однаковий: запускається імунна реакція організму, який починає боротися з вірусом і виробляти антитіла. Водночас відсутність побічних реакції не означає, що ефекту від вакцини немає. Це лише свідчить про індивідуальний характер реакції організму.

Цікаво Новий рекомендований інтервал між дозами Pfizer дає кращий імунітет: дослідження

Що не можна робити після вакцинації

Насправді більшість рекомендацій та застережень "не можна" – є міфами!

Зокрема, у МОЗ наголошують, що наразі немає підстав вважати, що вживання алкоголю до чи після вакцинації впливає на ефективність щеплення проти COVID-19.

Втім, великі дози алкоголю пригнічують роботу імунної системи, що може послабити імунну відповідь на вакцину. І загалом зловживання спиртним шкодить вашому здоров'ю.

Приймати душ чи ванну

Крім того, можна мочити місце уколу, але терти його не треба, щоб уникнути зайвого подразнення.

Керувати авто та подорожувати

Також немає обмежень на вживання жирної їжі чи перельоту літаком. Вакцинація не впливає на здатність кермувати, у МОЗ лише порекомендували зважати на плече, яке може боліти після введення ін'єкції.



Якщо ви відчуваєте себе добре після вакцинації, жодних заборон немає / Фото Unsplash

Займатись спортом

Що стосується фізичних навантажень після вакцинації, якщо немає сильної реакції на отримання щеплення, вони теж є дозволеними!

Бути донором

Також у МОЗ зазначили, що вакцинація проти коронавірусу не впливає на можливість стати донором крові. Донорство дозволено вже навіть на наступний день після щеплення.

Увага! Водночас чого точно робити не треба, так це інших щеплень. Вакцинацію проти COVID-19 наразі не дозволено проводити в один день із іншими вакцинами.

Робити ПЛР чи будь-які інші обстеження

До слова, перед вакцинацію теж немає особливих рекомендацій! Зокрема, у МОЗ наголошують, що ніяких аналізів та обстежень робити не потрібно, якщо немає інших підстав.

Це ж саме стосується й ПЛР-тестування чи аналізів на антитіла до COVID-19.

Також на тему Чи можна вагітним вакцинуватися від коронавірусу в Україні