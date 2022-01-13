Омікрон швидко витісняє штам Дельта, стаючи домінантним у світі. Натомість дані щодо госпіталізацій не є остаточними, тож досі важко сказати, на скільки небезпечний новий варіант.

Актуально Як адаптуватися до нових умов: дієві поради, щоб позбутися стресу

Що відомо про штам коронавірусу Омікрон

Омікрон частіше призводить до інфікування в домашніх осередках у порівнянні зі штамом Дельта. Новий штам має менший інкубаційний період. У середньому він становить 3 доби. Також Омікрон у 2,9 раза більш інфекційний.

На Омікрон частіше хворіє молодь. Якщо середній вік пацієнтів з Дельтою був 38,3 роки, то з Омікроном – 30,8 роки.

Збільшився ризик повторного зараження – реінфекції. У випадку із Дельтою він становив близько 2,5%, для Омікрону – 13%.

У країнах, де виявили Омікрон, подвоєння випадків зараження на рівні спільноти відбувається в 1,53 дня.

Дані вказують на зниження ризику госпіталізацій серед інфікованих цим штамом. Хоч зростання кількості заражень може спричинит велике навантаження на медичну систему, у порівнянні зі штамом Дельта випадки захворювання на Омікрон мають на 15 – 20% менший ризик будь-якої госпіталізації та на 41% менший ризик госпіталізації з перебуванням протягом 1 або більше ночей в лікарні.

Ризик надходження у відділення екстреної допомоги чи госпіталізації для Омікрону є вполовину меншим, ніж для Дельти.

Лише в 0,6% хворих з Омікрон були госпіталізовані, у порівнянні з 1,6% хворих на інші штами коронавірусної хвороби.

Зверніть увагу: Наразі немає інформації для оцінки будь-якої зміни тяжкості інфекції, яку спричиняє Омікрон. Попередні дані свідчать, що нових незвичних симптомів у хворих на вказаний штам не спостерігається.

Дані щодо важкості перебігу Омікрону не є остаточними

У МОЗ наголошують, що дані щодо госпіталізацій внаслідок Омікрону не є остаточними, адже у багатьох країнах все ще існує затримка між діагностикою захворювання та госпіталізацією.

Окрім цього, переважна більшість досліджень були проведені у країнах з високим рівнем вакцинації, яка знижує ризик госпіталізації.

Як вберегтися від зараження вірусом

Правила захисту від Омікрону такі ж, як і від інших вірусів: правильне використання масок, дотримання дистанції, регулярне миття рук та вакцинація проти COVID-19.