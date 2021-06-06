Від довгого перебування на сонці може розвинутись сонячний дерматит (фотодерматоз). Він проявляється через 2-4 години у вигляді почервоніння та запалення шкіри.
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Так, після 10-12 годин перебування на сонці можна отримати опіки I-III ступенів та сонячний удар. До почервоніння та запалення може додатись жар, свербіж, головний біль та біль в області почервоніння, загальна слабкість, прискорене дихання, запаморочення, аж до втрати свідомості, безсоння, втрата апетиту.
Це симптоми, при яких варто звернутись до лікаря. Сонячні опіки, отримані в дорослому віці, підвищують ризик розвитку раку шкіри. Надмірна засмага може значно уповільнити здатність шкіри вивільняти надлишок тепла. Відтак організму важче охолодитись та може виникнути зневоднення,
– додали у МОЗ.
Прості правила для отримання здорової засмаги та користі для організму
Оберіть безпечний час для сонячних процедур
- Цей час орієнтовно з 7 до 10.00 години ранку та після 16.00 годин.
- Безпечність сонця визначає УФ-індекс. Показник на рівні 0-2 свідчить, що захист не потрібен.
- При індексі від 3 до 7 варто нанести захист, у полуденний час лишатись в тіні, носити одяг з довгим рукавом та головний убір.
- Якщо УФ-індекс більш як 8, то у полуденний час краще не виходити на сонце та захистити тіло від променів. Перевірити УФ-індекс можна онлайн за посиланням.
️Наносьте сонцезахисний крем з SPF30+ за пів години до виходу з приміщення
У МОЗ рекомендують нанести сонцезахисний крем на усі відкриті ділянки шкіри кремом, зокрема ноги та ступні.
"Поновлюйте крем кожні 2 години або після купання", – додали експерти.️
Носіть зручний, легкий та вільний одяг
Бажано, щоб одяг був виготовлений з натуральних тканин (бавовни або шовку).
️Пийте багато чистої води, коли відчуваєте спрагу та сухість у роті
Не існує чіткої норми для чоловіків чи жінок. Про достатню кількість води в організмі свідчить колір сечі, він має бути світлий або світло-жовтий. За водним балансом дітей та людей старше 65 варто слідкувати ретельніше – частіше пропонуйте попити.
Якщо ви дотримуєтеся дієти з низьким вмістом солі, страждаєте на діабет, маєте підвищений кров'яний тиск або інші хронічні захворювання, порадьтесь зі своїм лікарем щодо водно-сольового режиму.
Кофеїн, алкоголь та вода з великою кількістю цукру призводять до втрати більшої кількості рідини,
– зазначили у МОЗ.
Уникайте дуже холодних напоїв, тому що вони можуть викликати судоми шлунка.
Одягайте головний убір та сонцезахисні окуляри
Сонцезахисні окуляри мають бути з відповідним рівнем захисту від ультрафіолетового випромінювання. Наприклад, на окулярах має бути позначка UV400.
Кому заборонено засмагати?
- Людям похилого віку,
- маленьким дітям,
- гіпертонікам,
- алергікам,
- вагітним,
- тим, хто страждає від новоутворень, меланом, захворювань ендокринної системи.
"Не рекомендується – людям зі світлою шкірою, з великою кількістю родимок на тілі або тим, у кого більш як 4 родимок діаметром від 6 мм; тим, хто в дитинстві кілька разів отримував сонячні опіки, та якщо у сімейному анамнезі є меланома", – підкреслили у МОЗ.