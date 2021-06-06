Від довгого перебування на сонці може розвинутись сонячний дерматит (фотодерматоз). Він проявляється через 2-4 години у вигляді почервоніння та запалення шкіри.

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Так, після 10-12 годин перебування на сонці можна отримати опіки I-III ступенів та сонячний удар. До почервоніння та запалення може додатись жар, свербіж, головний біль та біль в області почервоніння, загальна слабкість, прискорене дихання, запаморочення, аж до втрати свідомості, безсоння, втрата апетиту.

Це симптоми, при яких варто звернутись до лікаря. Сонячні опіки, отримані в дорослому віці, підвищують ризик розвитку раку шкіри. Надмірна засмага може значно уповільнити здатність шкіри вивільняти надлишок тепла. Відтак організму важче охолодитись та може виникнути зневоднення,

– додали у МОЗ.

Прості правила для отримання здорової засмаги та користі для організму

Оберіть безпечний час для сонячних процедур

Цей час орієнтовно з 7 до 10.00 години ранку та після 16.00 годин.

Безпечність сонця визначає УФ-індекс. Показник на рівні 0-2 свідчить, що захист не потрібен.

При індексі від 3 до 7 варто нанести захист, у полуденний час лишатись в тіні, носити одяг з довгим рукавом та головний убір.

Якщо УФ-індекс більш як 8, то у полуденний час краще не виходити на сонце та захистити тіло від променів. Перевірити УФ-індекс можна онлайн за посиланням.

️Наносьте сонцезахисний крем з SPF30+ за пів години до виходу з приміщення

У МОЗ рекомендують нанести сонцезахисний крем на усі відкриті ділянки шкіри кремом, зокрема ноги та ступні.

"Поновлюйте крем кожні 2 години або після купання", – додали експерти.️

Носіть зручний, легкий та вільний одяг

Бажано, щоб одяг був виготовлений з натуральних тканин (бавовни або шовку).

️Пийте багато чистої води, коли відчуваєте спрагу та сухість у роті

Не існує чіткої норми для чоловіків чи жінок. Про достатню кількість води в організмі свідчить колір сечі, він має бути світлий або світло-жовтий. За водним балансом дітей та людей старше 65 варто слідкувати ретельніше – частіше пропонуйте попити.

Якщо ви дотримуєтеся дієти з низьким вмістом солі, страждаєте на діабет, маєте підвищений кров'яний тиск або інші хронічні захворювання, порадьтесь зі своїм лікарем щодо водно-сольового режиму.

Кофеїн, алкоголь та вода з великою кількістю цукру призводять до втрати більшої кількості рідини,

– зазначили у МОЗ.

Уникайте дуже холодних напоїв, тому що вони можуть викликати судоми шлунка.

Одягайте головний убір та сонцезахисні окуляри

Сонцезахисні окуляри мають бути з відповідним рівнем захисту від ультрафіолетового випромінювання. Наприклад, на окулярах має бути позначка UV400.

Кому заборонено засмагати?

Людям похилого віку,

маленьким дітям,

гіпертонікам,

алергікам,

вагітним,

тим, хто страждає від новоутворень, меланом, захворювань ендокринної системи.

"Не рекомендується – людям зі світлою шкірою, з великою кількістю родимок на тілі або тим, у кого більш як 4 родимок діаметром від 6 мм; тим, хто в дитинстві кілька разів отримував сонячні опіки, та якщо у сімейному анамнезі є меланома", – підкреслили у МОЗ.