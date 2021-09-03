Протягом пів року після того, як видужали, лікарі радять стежити за своїм здоров'ям. Зокрема, важливо правильно харчуватися і виключити всі продукти, які збуджують нервову систему.

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Важливі поради від лікарів

Відомо, що першою від цієї інфекції може постраждати дихальна система. Ось що радять робити після недуги фахівці:

стежити за насиченістю крові киснем за допомогою пульсоксиметра;

регулярно виконувати дихальну гімнастику;

багато ходити чи плавати;

повноцінно харчуватися;

більше рухатися й перебувати на свіжому повітрі.

Щоби вберегтись від проблем із серцево-судинною системою – такий наслідок посідає друге місце за ускладненнями після коронавірусу – лікарі радять стежити за показниками артеріального тиску, пройти процедури та масаж, які призначає лікар. А також:

робити зарядку вранці;

забути про шкідливі звички;

пити багато рідини;

їсти каші, нежирні кисломолочні продукти, овочі та фрукти;

уникати стресів;

Також важливо дотримуватися режиму сну, ходити на масаж, лікувальну фізкультуру, гуляти на свіжому повітрі, використовувати вправи для тренування пам'яті, швидкості реакції, дрібної моторики.

Крім цього, варто спробувати відмовитися від спілкування з токсичними людьми, від надмірного використання гаджетів, й обов'язково повинні бути позитивні емоції та нові захоплення.

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Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу