Протягом пів року після того, як видужали, лікарі радять стежити за своїм здоров'ям. Зокрема, важливо правильно харчуватися і виключити всі продукти, які збуджують нервову систему.
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Важливі поради від лікарів
Відомо, що першою від цієї інфекції може постраждати дихальна система. Ось що радять робити після недуги фахівці:
- стежити за насиченістю крові киснем за допомогою пульсоксиметра;
- регулярно виконувати дихальну гімнастику;
- багато ходити чи плавати;
- повноцінно харчуватися;
- більше рухатися й перебувати на свіжому повітрі.
Щоби вберегтись від проблем із серцево-судинною системою – такий наслідок посідає друге місце за ускладненнями після коронавірусу – лікарі радять стежити за показниками артеріального тиску, пройти процедури та масаж, які призначає лікар. А також:
- робити зарядку вранці;
- забути про шкідливі звички;
- пити багато рідини;
- їсти каші, нежирні кисломолочні продукти, овочі та фрукти;
- уникати стресів;
Також важливо дотримуватися режиму сну, ходити на масаж, лікувальну фізкультуру, гуляти на свіжому повітрі, використовувати вправи для тренування пам'яті, швидкості реакції, дрібної моторики.
Крім цього, варто спробувати відмовитися від спілкування з токсичними людьми, від надмірного використання гаджетів, й обов'язково повинні бути позитивні емоції та нові захоплення.
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Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу