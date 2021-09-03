Що потрібно обов'язково робити після COVID-19: нетипові поради лікарів

Коронавірус – нова та небезпечна недуга. Якщо ви перенесли цю хворобу, варто знати, що потрібно робити потім, щоб уникнути ускладнень та швидше повернутись до нормального життя.

Протягом пів року після того, як видужали, лікарі радять стежити за своїм здоров'ям. Зокрема, важливо правильно харчуватися і виключити всі продукти, які збуджують нервову систему.

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Важливі поради від лікарів

Відомо, що першою від цієї інфекції може постраждати дихальна система. Ось що радять робити після недуги фахівці:

стежити за насиченістю крові киснем за допомогою пульсоксиметра;

регулярно виконувати дихальну гімнастику;

багато ходити чи плавати;

повноцінно харчуватися;

більше рухатися й перебувати на свіжому повітрі.

Щоби вберегтись від проблем із серцево-судинною системою – такий наслідок посідає друге місце за ускладненнями після коронавірусу – лікарі радять стежити за показниками артеріального тиску, пройти процедури та масаж, які призначає лікар. А також:

робити зарядку вранці;

забути про шкідливі звички;

пити багато рідини;

їсти каші, нежирні кисломолочні продукти, овочі та фрукти;

уникати стресів;

Також важливо дотримуватися режиму сну, ходити на масаж, лікувальну фізкультуру, гуляти на свіжому повітрі, використовувати вправи для тренування пам'яті, швидкості реакції, дрібної моторики.

Крім цього, варто спробувати відмовитися від спілкування з токсичними людьми, від надмірного використання гаджетів, й обов'язково повинні бути позитивні емоції та нові захоплення.

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Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу