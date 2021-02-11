Вчені та експерти в галузі суспільної охорони здоров'я називаються деяких людей "суперпоширювачами". Такі пацієнти можуть передавати COVID-19 з неймовірною швидкістю і наслідками.

Дослідники з Університету Тулейн, Гарвардського університету, Массачусетського технологічного інституту і Массачусетської лікарні загального профілю з'ясували, що ожиріння, вік та COVID-19 корелюють зі схильністю видихати більше дихальних крапель, що є основою для розповсюдження SARS-CoV-2.

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Використавши дані з наглядового дослідження, у якому взяли участь 194 здорових людини й з експериментального дослідження нелюдських приматів з COVID-19, дослідники виявили, що частки аерозолю при видиху сильно розрізняються між суб'єктами.

Результати дослідження:

У старших людей з вищим індексом маси тіла (ІМТ) й зі зростальним ступенем зараження COVID-19 кількість респіраторних крапель при видиху втричі більша , ніж в інших в досліджуваних групах.

(ІМТ) й зі зростальним ступенем зараження COVID-19 , ніж в інших в досліджуваних групах. Всього 18% людей виявились відповідальними за 80% аерозольних частинок в групі . Це відповідає правилу 20/80, яке спостерігається в інших епідеміях інфекційних захворювань, де 20% інфікованих людей відповідальні 80% передач інфекції.

. Це відповідає правилу 20/80, яке спостерігається в інших епідеміях інфекційних захворювань, де 20% інфікованих людей відповідальні 80% передач інфекції. Кількість крапель аерозолю у приматів, відмінних від людини, збільшувалася у міру прогресування інфекції COVID-19, досягаючи пікового рівня через тиждень після зараження, а потім знижувалося до нормального через 2 тижні.

Примітно, що в міру прогресування інфекції COVID-19 вірусні частки ставали меншими, досягаючи на піку інфекції розміру в 1 мікрон. А крихітні частинки будуть значно легше викидаються під час дихання, розмови або кашлю. Також вони значно довше тримаються у повітрі і глибше проникають у легені при диханні.

під час дихання, розмови або кашлю. Також вони значно довше тримаються у повітрі і глибше проникають у легені при диханні. Збільшення кількості аерозолів при видиху спостерігалось у людей навіть з безсимптомними випадками COVID-19.

За словами провідного автора дослідження Девіда Едвардса, професора практики біомедичної інженерії Гарвардського університету, утворення дихальних крапель в дихальних шляхах варіюється у різних людей залежно від складу їхнього тіла.

Хоча наші результати показують, що молоді і здорові, як правило, виділяють набагато менше крапель, ніж старіші й менш здорові, вони також показують, що кожен з нас, інфікований COVID-19, може піддаватися ризику утворення великої кількості респіраторних крапель,

– зауважив Едвардс.