Що робить людину "суперпоширювачем" COVID-19: несподівані висновки вчених

Вчені та експерти в галузі суспільної охорони здоров'я називаються деяких людей "суперпоширювачами". Такі пацієнти можуть передавати COVID-19 з неймовірною швидкістю і наслідками.
Дослідники з Університету Тулейн, Гарвардського університету, Массачусетського технологічного інституту і Массачусетської лікарні загального профілю з'ясували, що ожиріння, вік та COVID-19 корелюють зі схильністю видихати більше дихальних крапель, що є основою для розповсюдження SARS-CoV-2.
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Використавши дані з наглядового дослідження, у якому взяли участь 194 здорових людини й з експериментального дослідження нелюдських приматів з COVID-19, дослідники виявили, що частки аерозолю при видиху сильно розрізняються між суб'єктами.
За словами провідного автора дослідження Девіда Едвардса, професора практики біомедичної інженерії Гарвардського університету, утворення дихальних крапель в дихальних шляхах варіюється у різних людей залежно від складу їхнього тіла.
Хоча наші результати показують, що молоді і здорові, як правило, виділяють набагато менше крапель, ніж старіші й менш здорові, вони також показують, що кожен з нас, інфікований COVID-19, може піддаватися ризику утворення великої кількості респіраторних крапель,
– зауважив Едвардс.