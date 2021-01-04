Люди сплять майже третину життя, проте немає загальноприйнятої теорії, яка пояснювала б, що саме відбувається з мозком в цей час.

Коли ми не спимо, нервові клітини перебувають в постійному збуджені та передають один одному сигнали, пише ncbi.

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Відновлення

Так в місцях контакту нейронів – синапсах – поступово збільшується провідність сигналів, тобто вони активніше "включаються" у відповідь на стимули, які мозок отримує з навколишнього середовища.

Через підвищену збудливість нейронів мозок починає гірше працювати, і йому потрібен час, щоб відновитися. Так відновлюється нормальна робота нервової системи.

Виводить токсини

Через активну роботу мозку не тільки підвищує збудливість нервової системи, але і накопичуються токсини. Це результат обміну речовин в мозку.

Згідно з отриманими даними, токсини виводяться через глімфатичну систему, яка найефективніше працює під час сну.

Забезпечує пластичність нервової системи

Під час сну утворюються нові синапси та руйнуються старі, тобто відбувається перебудова з'єднань між нейронами всередині мозку. Це потрібно, щоб мозок залишався пластичним: міг обробляти інформацію, здобувати нові знання й адаптуватися до стимулів з навколишнього середовища.