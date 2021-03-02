Що робити активним людям, які мають проблему нетримання сечі

Нетримання сечі, або інконтиненція, – це неспроможність повноцінно контролювати роботу сечового міхура. Проблема дуже поширена – серед молодих і літніх, у жінок і чоловіків.

Хтось уважає її причиною вік, хтось – надмірне споживання рідини чи особливості організму. Що насправді спричиняє інконтиненцію, може встановити тільки лікар. До якого й закликаємо звертатися по кваліфіковану допомогу.

А ми розповімо про те, які зі спеціальних засобів дадуть вам змогу вести активний спосіб життя навіть при нетриманні сечі. Але спершу про симптоми.

Як розпізнати нетримання

Часті позиви до сечовипускання (понад 10 разів на добу).

Виникнення позивів навіть при неповному сечовому міхурі.

Позиви до сечовипускання чи підтікання під час сміху, кашлі, напруженні, статевому актові та фізичних навантаженнях.

Підтікання сечі при чханні та напруженні м’язів.

Непереборне бажання помочитися під впливом провокуючих чинників: капання води, яскравого світла, холоду, хвилювання.

За будь-яких умов підтікання сечі – не норма, у цьому випадку завжди потрібна консультація фахівця. Гарна новина в тому, що інконтиненцію можна вилікувати. І що раніше ви відвідаєте лікаря, то швидше й простіше вам буде повернутись до звичного способу життя.



Нетримання сечі – не норма / Фото: istock

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Що робити чоловікам

Сильна половина людства найболісніше сприймає проблему нетримання сечі. При цьому здебільшого всіляко зволікає з візитом до лікаря, лише погіршуючи ситуацію. Тому, насамперед, слід визнати проблему й звернутися по допомогу до уролога.



Чоловічі урологічні прокладки від Seni / Фото: Seni

А одноразові трусики Seni Active та урологічні прокладки Seni Man допоможуть вам у період лікування жити активним життям, не відмовляючись ні від фізичних навантажень, ні від активного відпочинку.