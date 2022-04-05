Що робити, коли повністю зник апетит через стрес

Кожна людина по-різному реагує на стрес. Хтось починає "заїдати" свої переживання, а в когось зникає апетит.

Коли людина пропускає прийом їжі, це призводить до загострення почуття голоду та ще більшого стресу для організму.

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Пропустивши обід чи вечерю, люди відчувають дратівливість та втому. Тому так важливо намагатися їсти навіть під час зниженого апетиту.

Як покращити апетит

Зверніть увагу на поживність їжі. Можна додати до раціону фрукти, горіхи та сухофрукти і розкласти по кишенях та в різних частинах будинку, щоб ними завжди можна було перекусити. Якщо нічого не хочеться, то можна пити фруктово-молочні коктейлі.

Нюхайте їжу – запахи покращують апетит, причому будь-які. Наприклад, при вдиханні м'ясного запаху в людини може виникнути бажання з'їсти м'яса і солоного. Додайте до страв спеції та їжте обід або вечерю з соусом. М'ясо попередньо маринуйте.

Намагайтеся не їсти наодинці. Дослідження показують, що обід чи вечеря у компанії інших людей збільшує споживання їжі.

Зробіть так, щоб страви виглядали апетитно. Користуйтеся яскравим посудом, а овочі та фрукти гарно сервіруйте.

Займайтеся спортом. Навіть легкі фізичні вправи спалюють калорії, що може підвищити почуття голоду та бажання щось з'їсти.

Також апетит може зникнути через те, що їжа починає здаватися несмачною, схожою на гуму. У цьому випадку намагайтеся повільно жувати та аналізувати текстуру продукту та звуки при відкушуванні. Щоб посилити відчуття, можна їсти щось хрумке. Дослідники з'ясували, що кислі та терпкі продукти стимулюють смакові рецептори. Тому додавайте до раціону цитрусові, наприклад лимон, апельсин і лайм.