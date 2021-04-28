Що робити, коли випадково вколовся використаною голкою

Через поранення голкою можуть передаватися ВІЛ, гепатит В і С, герпес, малярія, сифіліс, дифтерія та ще кілька десятків інших парентеральних інфекцій. Варто знати, що шанси зараження патогенами крові з голки дуже низькі! Однак діяти слід швидко для попередження ризиків зараження.

Педіатр Юлія Самофал розповіла, що слід робити, якщо людина вкололася використаною голкою.

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У NCBI опублікували дані про ризики зараження серед медичних працівників. Так, для гепатиту В вони становлять від 2% до 40%, гепатиту С – 3-10%. ВІЛ – 0,2-0,5%.

"Ризики залежать від багатьох факторів: розміру голки, глибини проникнення, кількості крові, що потрапила при пораненні та концентрації в ній вірусу", – додала Юлія Самофал.

За словами лікаря, на відміну від ситуації з медичними працівниками, джерело крові у голках та шприцах, які знаходяться на вулиці, зазвичай невідоме.

А поранення не відбувається одразу після використання голки, вона рідко містить залишки свіжої крові, а вірус, який міг бути в крові, зазнав впливу світла та температури. Внаслідок цього ризики зменшуються. У будь-якому випадку треба діяти швидко для попередження ризиків зараження,

– заявила лікар-педіатр.

Що робити, якщо вкололися використаною голкою

зачекайте, щоб кровотеча пройшла сама протягом декількох хвилин;

промийте рану водою;

не намагайтеся очистити рану або відсмоктувати кров;

висушіть і заклейте рану пластирем;

вирушайте до найближчого травмпункту або кабінету довіри, чи центру ВІЛ/СНІДу.

Згодом лікар оцінить ваші ризики на інфікування і запитає про травму. Він повинен буде дізнатися коли, де і як це сталося, в якому стані була голка — відкрита чи закрита, з наявними ознаками залишків крові чи без, як саме стався контакт з голкою та як глибоко вона проникла під шкіру.

Юлія Самофал написала, якщо буде встановлено, що ризики інфікування відсутні — ви дійсно можете перестати хвилюватися.

Якщо лікар оцінив ризики зараження високими, тоді, ймовірно, що вам знадобиться щось з цього переліку: