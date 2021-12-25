Але що робити, якщо тест на ВІЛ позитивний? Журналісти 24 каналу поговорили з Жанеттою Матвейко – ВІЛ-позитивною жінкою. Вона впевнена, що сьогодні ВІЛ – це не вирок, тож допомагає тим, хто вперше почув про свій діагноз.

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Куди звертатися при виявленні ВІЛ

Жанетта зазначила, якщо ви прийшли до сімейного лікаря, вам зробили тест, і він виявився позитивним, потрібно звернутися у Львівський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом, що на Лисенка, 45 (якщо ви у Львові) для подальшого консультування та супроводу. ​​Або у будь-який центр боротьби зі СНІДом у вашому місті.

Там є соціальні працівники, наші дівчата й хлопці, які вам допоможуть пройти ті бар’єри та перешкоди. Вони будуть з вами пліч-о-пліч проходити той шлях, поки ви не станете вже трошки міцнішими й будете приймати АРТ-терапію,

– пояснила жінка.

Антиретровірусна терапія (АРТ) – що це? Метод терапії ВІЛ-інфекції, що складається з комбінації декількох противірусних препаратів. АРТ знижує кількість вірусу (або вірусне навантаження) в крові та біологічних рідинах. Така терапія рекомендується всім людям з ВІЛ, незалежно від того, як довго вони заражені. АРТ також знижує ймовірність передачі ВІЛ іншим людям, якщо приймати її за призначенням.

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Жанетта також поділились кількома порадами з власного досвіду. Зазначила, що для неї це була сходинка для того, щоб почати життя по-новому.

"Це білий лист з якого можна писати свою історію життя. Сьогодні не треба боятися, бо ВІЛ-позитивні, так само як інсулінозалежні, які приймають ліки. Сьогодні вони доступні. Ми живемо у такий час, що це все доступно", – зазначила Жанетта.

І порадила кожному зробити тест та не ходити до лікарів, коли вже "припекло".

Де здати тест на ВІЛ

Тестування на ВІЛ в Україні є доступним. Ви можете зробити тест на ВІЛ:

у свого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта,

в центрах профілактики та боротьби зі СНІДом,

представництвах профільних громадських організацій,

в мобільних амбулаторіях та інших закладах,

ви можете зробити тест самостійно, купивши експрес-тест на ВІЛ в аптеці.

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Авторка проєкту – заступниця головної редакторки сайту Анастасія Зазуляк.