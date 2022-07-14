Чим небезпечний борщівник та що робити після контакту з ним

Сік борщівника може викликати сильні опіки, які довго не гояться. Тому потрібно уникати контакту з цією рослиною.

Наскільки небезпечний борщівник

Підступність борщівника також полягає в тому, що спочатку після дотику не викликає ніяких неприємних відчуттів, а через години або навіть дні при попаданні на це місце сонячних променів можуть з'явитися опіки – це називається фітофотодерматит.

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А попадання соку в очі може викликати навіть сліпоту. При вдиханні та ковтанні пилку борщівника виникає подразнення гортані, нудота та блювання. Якщо довго перебувати в чагарниках борщівника без маски, може статися втрата свідомості. А при алергії на його пилок можливі набряк гортані та смерть.

Як знищити борщівник і не постраждати

Борщівник потрібно знищувати через описанні вище причини, але робити це потрібно правильно, щоб не завдати собі шкоди:

працюйте в масці, окулярах, рукавичках, одязі з довгими рукавами та штанинами з тканини, яка не промокає та в закритому взутті, тому що сік борщівника може розбризкуватися при скошуванні;

не торкайтеся до рослини голими руками;

поперіть одяг після роботи з борщівником;

промийте інструменти;

тримайте воду і мило поблизу місця знищення борщівника у разі контакту з його соком.

Що робити після контакту із борщівником

Якщо контакт борщівника зі шкірою, очима або ротом відбувся потрібно діяти негайно:

одразу промити уражену ділянку шкіри холодною водою з милом;

захищати відкриті ділянки шкіри від сонця протягом 48 годин;

при появі реакції можна нанести крем зі стероїдами, наприклад гідрокортизоном, це може зменшити вираженість реакції;

при попаданні соку в очі потрібно промити їх водою та носити сонцезахисні окуляри;

при появі реакції на шкірі чи слизових слід звернутися до лікаря.

Інколи ділянка шкіри після контакту з борщівником може залишатися чутливою до сонячного світла кілька років, тому потрібно користуватися сонцезахисним кремом або закривати її від сонця.