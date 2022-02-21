Там підкажуть, що робити. Всеукраїнський контакт-центр із протидії поширенню коронавірусної хвороби працює цілодобово.
Увага Вакцинація від грипу: чому це важливо під час пандемії COVID-19
Також можна звернутися на "гарячі лінії" своїх регіонів, номери яких вказані на сайтах місцевих обласних адміністрацій.
Ще один, але крайній варіант
Є ще один варіант – зателефонувати за номером 103. Диспетчер екстреної медичної допомоги опитає і визначить, чи потрібна пацієнту швидка допомога. Якщо причин для госпіталізації немає, людині дадуть поради щодо лікування та самоізоляції.
Екстрена медична допомога виїжджає на виклик лише у тих випадках, коли існує пряма загроза життю та здоров’ю людини. Рішення щодо госпіталізації бригада швидкої приймає, провівши обстеження,
– розповіли у МОЗ.
Але зауважимо, що не варто турбувати швидку допомогу за наявності легких симптомів, не спробувавши перед цим звернутися на "гарячу лінію".
Коли точно варто викликати швидку допомогу:
- при болях у грудній клітці;
- при ознаках дихальної недостатності;
- при сатурації менш як 92% (вимірювати пульсоксиметром).
Коли варто викликати швидку при підозрі на коронавірус / Інфографіка МОЗ
Окрім цього, пацієнти з ознаками грипу, COVID-19 чи інших респіраторних інфекцій можуть відкрити електронний лікарняний без візиту до лікаря.